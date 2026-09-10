Reclamațiile înregistrate la Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România au crescut anul acesta cu peste 78%.

În ultimele luni, o singură companie aeriană, a anulat peste 100 de zboruri, și mii de călători au fost afectați. Peste 4 mii de reclamații au fost înregistrate până acum anul acesta la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și la Centrul European al Consumatorilor din România. Față de anul trecut, numărul lor a crescut semnificativ.

Pasagerii au reclamat în special anulări și întârzieri ale zborurilor, schimbări de program, probleme la check-in sau deteriorarea bagajelor. La această creștere a contribuit și situația din Orientul Mijlociu care a dus la anularea mai multor zboruri. Iar criză kerosenului a pus presiune suplimentară.

Ramona Colea, reprezentant firmă drepturi pasageri: „Creșterea de solicitări definește faptul că pasagerii devin mai informați. Ei știu că în momentul în care se confruntă cu anulare sau cu întârziere, ei pot fi îndreptățiți să ceară o compensație. Rămâne doar de văzut dacă operatorul aerian trebuie să plătească această compensație, pentru că aceste sume nu se acordă decât în cazurile în care compania aeriană este responsabilă de acea întârziere, de aceea anulare”.

Marius este unul dintre pasagerii care au întâmpinat probleme anul acesta. 2 curse i-au fost anulate. Compania aeriană cu care trebuia să zboare a anulat, de altfel, în total 102 curse cu aproximativ 10.500 de pasageri.

Român: „Am făcut solicitări și nu n-am primit banii și spune că trebuie să așteptăm. Mi-a dat număr pentru că am înregistrat, dar nu altceva. Nu vreau penalizări, nu vreau să-mi dea bani în plus, nu vreau nimic, doar banii mei ca să pot să-mi cumper alte bilete”.

Pasager: „Pe la jumatea lui aprilie am cumpărat bilet dus-întors. După aproximativ o lună o lună jumate, mi-au anulat amândouă zboruri. Am decis să cer o reprogramare și-au făcut programare de 7 august până pe 21 august. Am petrecut frumos cele 2 săptămâni. Aproximativ cu 8 ore înainte, 8 ore și jumătate mi-au trimis un mail că zborul a fost anulat fără nici o fără nici o specificație.”.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții companiei vizate spun că întârzierile la rambursări sunt cauzate de numărul mare de solicitări și de problemele financiare ale companiei.

Operatorul precizează însă că banii vor fi restituiți și că drepturile pasagerilor sunt recunoscute.