Un bărbat băut a fost imobilizat de agenții de pază și predat poliției, după ce a intrat cu un pistol într-un restaurant. Potrivit poliției, bărbatul are permis pentru un pistol cu bile din cauciuc.

A fost amendat însă cu 5.000 de lei, pentru că nu a respectat condițiile prevăzute de lege privind felul în care trebuie purtată și păstrată arma.

Pistolul a fost ridicat pentru expertize. Gestul bărbatului i-a șocat pe martori, mai ales că, în zonă, anul trecut, un alt bărbat a împușcat mortal o gravidă.