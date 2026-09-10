Ambasada Rusiei în România afirmă că materialele publicate de anchetatori în cazul cetăţeanului rus acuzat de tentativă la acte de diversiune ”constau în presupuneri, speculaţii şi tot felul de fantezii” şi nu conţin nicio informaţie concretă, scrie News.ro.

”Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetăţenii Rusiei nu se pot simţi în siguranţă nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene”, susţine instituţia.

Ambasada Rusiei arată, într-un comunicat de presă transmis joi, că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie al României a informat Ambasada Rusiei în România cu privire la reţinerea, în 8 septembrie, şi ulterior arestarea pentru 30 de zile a unui cetăţean al Federaţiei Ruse, care deţine permis de şedere în România, suspectat ”de comiterea infracţiunii de tentativă la acte de diversiune” pe teritoriul ţării.

”Potrivit informaţiilor apărute în presa română, cu referire la Serviciul Român de Informaţii şi la alte structuri de aplicare a legii, cetăţeanului rus i se impută colectarea de informaţii militare prin fotografierea şi filmarea unor obiective sensibile în vederea organizării unor acte de sabotaj şi diversiune. Se afirmă că această activitate ar fi fost coordonată de pe teritoriul Rusiei. Materialele publicate constau în presupuneri, speculaţii şi tot felul de fantezii. Acestea nu conţin nicio informaţie concretă care să confirme caracterul ilegal al activităţii cetăţeanului nostru sau impalicarea autorităţilor de stat ruse în aceasta. Se creează impresia că compatriotul nostru a devenit victima unei noi provocări menite să alimenteze sentimentele antiruseşti în societatea românească”, scrie în comunicat.

Potrivit sursei citate, Ambasada urmăreşte cu atenţie evoluţia situaţiei şi este pregătită să îi ofere cetăţeanului rus asistenţa consulară şi juridică necesară. Autorităţilor române le-a fost transmisă o solicitare privind organizarea unei întrevederi cu acesta.

Kremlinul se plânge că ”cetățenii Rusiei nu se pot simți în siguranță” în țările Uniunii Europene

”Acest incident constituie o nouă confirmare a faptului că, în prezent, cetăţenii Rusiei nu se pot simţi în siguranţă nici măcar atunci când se află în mod legal pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. În orice moment, aceştia riscă să devină victime ale unor persecuţii nejustificate şi provocări din partea serviciilor de informaţii occidentale”, transmite Biroul de Presă al Ambasadei.

Autorităţile naţionale, în colaborare cu parteneri internaţionali, au dejucat o nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia. Un cetăţean rus stabilit în România ar fi fotografiat şi filmat baze militare folosite de aliaţii NATO şi obiective de interes strategic militar. El a fost urmărit încă din luna februarie, fiind reţinut în cursul zilei de marţi şi ulterior arestat preventiv. Bărbatul are 40 de ani şi este acuzat de tentativă la acte de diversiune.

"La data de 8 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea unui inculpat (cetăţean rus), în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la acte de diversiune", anunţa DIICOT, într-un comunicat de presă.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, în perioada februarie-iulie 2026, "în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat şi colectat informaţii cu caracter militar".

Informațiile comunicate de SRI se referă la obiective militare, care constituie secrete de stat

"De asemenea, a realizat şi transmis fotografii, privind tehnica forţelor armate române/aliate şi deplasarea personalului şi a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare româneşti şi multinaţionale, situate pe raza judeţelor Cluj, Constanţa, Călăraşi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea naţională", arătau procurorii DIICOT.

Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile.

"SRI, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA şi servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea unui cetăţean rus stabilit în România. Astfel, începând din februarie 2026, cetăţeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigaţii ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicaţii şi baze militare naţionale utilizate de aliaţii NATO, a unor sedii ale instituţiilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, precum şi a unor infrastructuri critice", a transmis, marţi, SRI, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, datele obţinute indică un tipar acţional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de reţele de sabotori coordonate de entităţi din Federaţia Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 şi 2025.

"Cetăţeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenţei pe teritoriul naţional. De asemenea, investigaţia a relevat că Federaţia Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activităţi ilegale. Acţiunile specifice întreprinse de SRI, precum şi măsurile dispuse cu autorităţile române şi partenerii externi au condus la prevenirea unei acţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional", a mai transmis SRI.

În ianuarie 2025, un columbian a fost acuzat că voia să distrugă, prin explozie, incendiere sau în alt mod, instalaţii industriale şi construcţii din România.

SRI anunţa că a dejucat operaţiunea de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă, cetăţeanul columbian fiind afiliat la o reţea extinsă de sabotori vizând ţări europene, controlată prin interpuşi de serviciile secrete ruse.

În octombrie 2025, SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România: doi ucraineni intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti.