Noi restricții de circulație la Planșeul Piața Unirii. Vor intra în vigoare de luni pentru următoarele 6 luni

Stiri Sociale
04-10-2025 | 15:14
Piața Unirii planseu

Noi măsuri şi restricţii de circulaţie vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii. Totodată, există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.

autor
Stirileprotv

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.

"Lucrările de la planşeul Unirii, deşi se anunţau extrem de complexe şi cu risc semnificativ de întârziere în privinţa execuţiei, astăzi sunt atât de avansate încât trebuie să reconfigurăm calendarul de lucru. Pe de o parte, mă bucură nespus acest lucru pentru că, dacă vom reuşi să menţinem acest ritm, sunt şanse mari să încheiem lucrările de punere în siguranţă a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit iniţial. Pe de altă parte, însă suntem nevoiţi să ne gândim la graficul de lucru şi modul în care oamenii vor circula în zona şantierului, prin folosirea unei noi rute de circulaţie pentru următoarele şase luni", a precizat Băluţă, la o conferinţă de presă.

El a spus că toţi participanţii la trafic trebuie să folosească rutele alternative stabilite de către specialiştii comisiei tehnice de circulaţie.

"Rutele alternative sunt după cum urmează: dinspre Piaţa Alba Iulia, dreapta, prin faţa magazinului Unirea, apoi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, înainte, prin faţa magazinului Unirea şi, stânga, pe drumul provizoriu spre Parlament. Dinspre Parlament, dreapta, pe lângă Patriarhie, către restaurantul Horoscop şi tot înainte pe Splaiul Independenţei sau pe Bulevardul Unirii către sectorul 3. În aceste condiţii, vom muta utilajele pe care le-am avut până acum în parc, în zona fântânilor şi vom continua în acelaşi ritm alert munca pe care o derulăm de aproape patru luni", a precizat Daniel Băluţă.

Citește și
planseu unirii
Primăria Sectorului 4 București anunță că nu au fost sistate lucrările de la Planşeul Unirii. Arheologii cercetează zona

El a spus că, până acum, constructorii au lucrat la trei din cele patru etape ale proiectului.

"Astăzi, avem deja executaţi 161 de piloni foraţi, din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planşeu şi care vor deveni parte integrantă a noii construcţii. În total, muncitori au integrat până acum peste 6.500 tone de armătură în interiorul pilonilor foraţi şi peste 4.000 metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna şi prima secţiune a noului planşeu", a adăugat Băluţă.

Edilul a mai spus că noile trasee vor intra în vigoare luni dimineaţă, menţionând că publicul va fi informat de aceste modificări pe canalele social-media, televiziuni, radiouri şi prin spoturile pregătite.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii.

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, potrivit Agerpres.

În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, restrictii, unirii,

Dată publicare: 04-10-2025 15:14

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza
Stiri actuale
Ce spun istoricii despre rămășițele construcțiilor descoperite sub planșeul Unirii. Sunt de pe vremea domnitorului Cuza

Șantierul de la Piața Unirii riscă să se transforme într-unul arheologic, după ce muncitorii care lucrează la planșeu au dat peste ziduri vechi.

Primăria Sectorului 4 București anunță că nu au fost sistate lucrările de la Planşeul Unirii. Arheologii cercetează zona
Stiri actuale
Primăria Sectorului 4 București anunță că nu au fost sistate lucrările de la Planşeul Unirii. Arheologii cercetează zona

Primăria Sectorului 4 anunţă că lucrările de refacere totală a Planşeului Unirii nu au fost sistate, după ce elemente de construcţie vechi au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă Dâmboviţa.

Prima etapă a consolidării Planșeului Unirii, la final. Cum au lucrat muncitorii, pas cu pas, la structura de 100 de ani
Stiri actuale
Prima etapă a consolidării Planșeului Unirii, la final. Cum au lucrat muncitorii, pas cu pas, la structura de 100 de ani

Lucrările de consolidare de la Planșeul Unirii, placa din beton veche și degradată din centrul Bucureștiului, sunt în plină desfășurare.

Recomandări
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28