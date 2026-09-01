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Reuniunea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc până joi, la Bucureşti, sub genericul "Tinerii, Familia şi Viaţa în Hristos", potrivit Agerpres.

Ediţia din 2026 se desfăşoară în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar - mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame.

Evenimentul le propune tinerilor teme de reflecţie şi dialog despre familie, vocaţie şi identitatea creştină într-o societate aflată în continuă transformare.

Programul include conferinţe tematice, ateliere, momente de rugăciune, activităţi culturale, Procesiunea luminilor şi Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Naţională.

Marţi, programul începe la ora 10:00 cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc, care va fi oficiată în Catedrala Naţională.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, lansată în 2014

În cursul serii, de la ora 20:30, va avea loc Pelerinajul (Procesiunea luminilor) care va începe de la Catedrala Naţională şi se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, urmând traseul Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Libertăţii - Piaţa Constituţiei - Bulevardul Unirii - Piaţa Unirii (latura de vest) - Crucea Brâncovenească - Colina Bucuriei - Catedrala Patriarhală.

Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastoraţiei tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită, de-a lungul timpului, de centre eparhiale şi universitare precum Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), Bucureşti (2016), Iaşi (2017), Sibiu (2018), Craiova (2019) şi Timişoara (2023).