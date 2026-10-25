Ministrul Finanțelor a avertizat că am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar şi nu doreşte să se repete acest lucru, scrie News.ro.

”Am spus de luni bune de zile că trebuie să facem o indexare prudentă, sustenabilă. Trebuie să o facem. Vom lua această decizie după ce avem toate datele de buget introduse în reţea. Îmi doresc să avem o indexare a pensiilor sustenabilă”, a spus duminică ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a precizat că ”am mai avut creşteri de pensii cu 40%, care au dus la un dezechilibru bugetar”.

Ministrul Finanțelor, despre o creștere mai mare de 5% a pensiilor

”Dezechilibrul bugetar s-a transformat în inflaţie mai mare. Inflaţia mai mare i-a afectat tot pe cei mai vulnerabili. Nu dorim să repetăm acest lucru. Şi împreună, în guvern, e o decizie politică, vom decide cum abordăm toate aceste decizii, nu doar pensiile”, a precizat ministrul.

Întrebat despre o creştere de peste 5%, Nazare a răspuns: ”Acest lucru va trebui decis când avem cifrele pe masă”.