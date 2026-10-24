În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (635 lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 lei), Bistriţa-Năsăud (594 lei) şi Prahova (593 lei), potrivit Agerpres.

Unde sunt cei mai mulți beneficiari

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti, respectiv 40.537, şi în judeţele Suceava (36.130 pensionari), Iaşi (32.430), Dolj (30.271), Maramureş (29.299) şi Prahova (28.551).

În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 359 de lei, valorile cele mai mari fiind înregistrate în judeţele Ilfov (483 lei), Hunedoara (471 lei) şi în sectoarele 5 şi 2 ale Capitalei (516 lei, respectiv 437 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţul Iaşi (2.772 persoane), urmat de judeţele Botoşani (2.240), Olt (2.238) şi Suceava (2.035).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumită "Indemnizaţie socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare.