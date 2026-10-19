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VIDEO: „Veți fi o rușine pentru Armata Română”. Scandal la audierea ministrului propus al Apărării, Radu Oprea (PSD)

Stiri Politice
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A fost o atmosferă tensionată la audierile din Parlament, luni, organizate pentru ministrul propus al Apărării, Ștefan Radu Oprea (PSD). Acesta a fost acuzat de un deputat liberal că a fost trimis în judecată pentru devalizarea statului român.

autor
Cristian Matei

Inițial, deputatul PNL Alexandru Muraru a vrut să știe de la Oprea ce experiență are în ceea ce privește armata.

În replică, Radu Oprea a anunțat că a efectuat stagiul militar ”la parașutiști” și știe ce înseamnă să fii soldat în termen. Apoi, a aruncat o săgeată verbală la adresa liberalului, spunându-i că nu crede că acesta are cum să înțeleagă expresia ”armata te face om”, deoarece ... „este mai complicat să înțelegeți”.

Radu Oprea, ministru propus al Apărării: „Față de primii, de antecesorii mei, ultimii doi miniștri ai apărării, am o mare calitate, aceea că am făcut armata. Măcar din această perspectivă, chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen, știu ce înseamnă să fii la o armă specială. Am fost la 01847, la parașutiști, am saltul cu parașuta, am tras cu arma. Sunt lucruri pe care le-am făcut, le-am trăit pe vremea aceea. Nu știu dacă ați făcut armata. Era o vorbă: armata te face om. Dar, mă rog, la dumneavoastră este mai complicat, este mai complicat să înțelegeți.”

Deputatul Muraru, către ministrul propus al Apărării: „Ați fost trimis în judecată pentru că ați devalizat statul român”

Discuția a devenit și mai tensionată din acest moment, după ce liberalul Muraru, vizibil iritat de răspunsurile lui Oprea, a afirmat că cel care a fost propus ca ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu-PSD a fost trimis în judecată în urmă cu mai mulți ani.

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Potrivit Agerpres, Oprea a fost trimis în judecată în 2016 de Parchetul General, pentru evaziune fiscală și spălare de bani sub forma complicității. „Vă rog, nu puneți lupul paznic la oi”, a mai spus președintele PNL Iași.

În schimb, Radu Oprea (PSD) afirmă că se confruntă cu aceste acuzații de mai mult timp și că s-a obișnuit cu acest lucru. „Cazierul meu fiscal și judiciar este mai alb decât al domnului Muraru. Este imaculat”, a mai afirmat Oprea.

Alexandru Muraru, președintele PNL Iași: „Ați fost trimis în judecată pentru că ați devalizat statul român. V-a folosit armata? Nu vă este rușine? Ați fost trimis în judecată. Nu există niciun ministru, nu există niciun ministru în Uniunea Europeană, care să fi fost trimis în judecată. Veți fi o rușine pentru Armata Română și pentru România. (...) Ați fost trimis în judecată și nu ați achitat prejudiciul, asta este realitatea. Deci dacă vreți să învățați ceva din onoare, depuneți-vă, acum, această desemnare și lăsați Partidul Social Democrat să-l propună pe domnul Fifor, pe domnul Corlățeanu, oameni competenți.”

Radu Oprea, ministru propus al Apărării: „Mulțumesc mult că-mi dați voie să pot să și dau un răspuns pentru această chestiune. Este o chestiune care apare recurent de fiecare dată când am fost propus pentru o funcție publică. S-a întâmplat în 2018, când am fost ministru al mediului de afaceri, comerțului și antreprenoriatului. S-a întâmplat în 2023, când am fost desemnat ministru al economiei. S-a întâmplat atunci când am fost șef al Cancelariei Primului Ministru, s-a întâmplat atunci când am fost secretar general al Guvernului României și se întâmplă din nou acum. Este un lucru de așteptat. Este aceeași întrebare pe care o primesc fie de la USR, fie de data aceasta a aripii USR din interiorul PNL-ului.”

Radu Oprea: „Cazierul meu fiscal și judiciar este mai alb decât al domnului Muraru. Este imaculat”

Alexandru Muraru:Dar aripa din PSD care a fost trimisă în judecată de DIICOT de ce îl susține pe domnul Oprea pentru Ministerul Apărării?”

Radu Oprea, ministru propus al Apărării:Este momentul acela emoționant în care spun întotdeauna cazierul meu fiscal și judiciar este mai alb decât al domnului Muraru. Este imaculat. Dar eu m-am obișnuit cu domnia sa. În cazul meu s-a pronunțat instanța și au hotărât la camera preliminară să trimită dosarul înapoi procurorilor. Lucrul acesta este un fapt, indiferent dacă domnul Muraru își dorește sau nu-și dorește să denatureze realitatea. Și mai spun încă o dată certificatul meu, cazierul judiciar, certificatul fiscal sunt mai albe decât ale domnului Muraru. Am fost atâția ani în serviciul public în care nici măcar nu a fost o secundă o întrebare referitor la activitatea mea și am semnat întotdeauna ca ordonator principal de credite”.

PNL Iași nu susține învestirea Guvernului Niculescu, „controlat și dominat majoritar de Partidul Social Democrat”

PNL Iași - care este condus de Alexandru Muraru - a transmis recent, într-un comunicat de presă, că nu susține învestirea Guvernului Niculescu, „controlat și dominat majoritar de Partidul Social Democrat”.

”Decizia exprimă poziția fermă și unitară a liberalilor ieșeni, care consideră că România nu poate ieși din actuala criză politică printr-o formulă guvernamentală dependentă de PSD, partid care poartă o responsabilitate politică majoră pentru blocajele și instabilitatea din ultimele luni.

PNL Iași consideră că o asemenea formulă de guvernare nu reprezintă o soluție credibilă pentru România, ci riscă să prelungească o criză politică și instituțională care afectează grav economia, încrederea investitorilor, stabilitatea financiară și capacitatea statului de a-și respecta angajamentele europene.

Componența propusă a viitorului cabinet reprezintă, în sine, un motiv fundamental pentru care PNL Iași consideră imposibilă susținerea sa. Prezența unei persoane condamnate penal la conducerea unuia dintre cele mai importante portofolii guvernamentale ridică probleme grave de integritate și credibilitate” - au transmis liberalii din Iași.

Ştefan-Radu Oprea - aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Apărării

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Apărării Naţionale, Ştefan-Radu Oprea, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

În timpul audierii, Oprea a declarat că Ministerul Apărării Naţionale nu are nevoie de modificări la fiecare schimbare de Guvern, întrucât există deja o strategie care trebuie urmată pe termen lung.

Au început audierile din Parlament pentru guvernul PSD-Luca Niculescu. Doi miniștrii au primit deja avize pozitive

Sursa: StirilePROTV

Etichete: audieri, Parlament, ministrul apararii, PSD, PNL, stefan radu oprea,

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