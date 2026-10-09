Falsă înștiințare privind încorporarea în Armata României. Ce trebuie să știe tinerii despre exercițiul MOBEX

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
62122612
StirilePROTV

Ministerul Apărării Naţionale avertizează asupra unei noi tentative de dezinformare, distribuită prin aplicaţii de mesagerie, referitoare la o presupusă încorporare de urgenţă a tinerilor din România. 

autor
Mihaela Ivăncică

MApN precizează că documentul care circulă în spaţiul public şi care imită o înştiinţare de încorporare emisă de Centrul Militar Judeţean Ilfov este fals şi subliniază că nu are loc nicio încorporare a tinerilor, scrie news.ro.

Ministerul Apărării a mai afirmat că imaginea respectivă reprezintă o încercare de manipulare a populaţiei, fără nicio legătură cu o situaţie reală.

Inforadar, platforma de ştiri a Ministerului Apărării Naţionale, reclamă, vineri, o nouă încercare de dezinformare apărută în spaţiul public şi distribuită prin aplicaţii de mesagerie, care susţine că ar fi încorporaţi de urgenţă tineri din România.

Document fals privind încorporarea tinerilor în Armata României

„Imaginea apărută în spaţiul public este un fals şi imită o «Înştiinţare privind încorporarea» pretins a fi emisă de Centrul Militar Judeţean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea «efectuării formalităţilor» pentru a fi «încorporat în rândurile Armatei României». Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populaţiei, fără niciun temei legal şi fără nicio legătură cu o situaţie reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor”, au transmis reprezentanţii MApN.

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Ei au subliniat că dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent informaţii despre organizarea exerciţiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfăşurare.

„Exerciţiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviştii militari aflaţi deja în evidenţele centrelor militare (cetăţeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) şi NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară. Exerciţiile de tip MOBEX se execută de rutină în România, conform prevederilor legale, şi sunt anunţate din timp în spaţiul public”, au precizat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

În ce condiţii poate redeveni obligatoriu serviciul militar

Ei reamintesc că executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007.

MApN a mai precizat că revenirea la serviciul militar obligatoriu şi, în consecinţă, la desfăşurarea proceselor de recrutare pentru cetăţenii încorporabili, se poate face în stare de război, de mobilizare şi stare de asediu.

„Drept urmare, procesul de recrutare-încorporare a cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi încorporaţi va avea loc doar în situaţia în care în România va fi instituită una dintre cele trei stări prevăzute de lege, respectiv starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu. Este de aşteptat ca astfel de dezinformări şi documente fabricate să fie semnalate şi în continuare, pe diferite platforme de comunicare digitală, cu scopul de a crea panică”, au mai afirmat reprezentanţii MApN.

Ei recomandă cetăţenilor să verifice orice informaţie legată de activitatea Ministerului Apărării Naţionale doar pe canalele oficiale de comunicare ale instituţiei şi să nu redistribuie astfel de materiale alarmiste.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: fake news, armata romana, mapn, exercitiu militar ,

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