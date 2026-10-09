Falsă înștiințare privind încorporarea în Armata României. Ce trebuie să știe tinerii despre exercițiul MOBEX

MApN precizează că documentul care circulă în spaţiul public şi care imită o înştiinţare de încorporare emisă de Centrul Militar Judeţean Ilfov este fals şi subliniază că nu are loc nicio încorporare a tinerilor, scrie news.ro.

Ministerul Apărării a mai afirmat că imaginea respectivă reprezintă o încercare de manipulare a populaţiei, fără nicio legătură cu o situaţie reală.

Inforadar, platforma de ştiri a Ministerului Apărării Naţionale, reclamă, vineri, o nouă încercare de dezinformare apărută în spaţiul public şi distribuită prin aplicaţii de mesagerie, care susţine că ar fi încorporaţi de urgenţă tineri din România.

Document fals privind încorporarea tinerilor în Armata României

„Imaginea apărută în spaţiul public este un fals şi imită o «Înştiinţare privind încorporarea» pretins a fi emisă de Centrul Militar Judeţean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea «efectuării formalităţilor» pentru a fi «încorporat în rândurile Armatei României». Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populaţiei, fără niciun temei legal şi fără nicio legătură cu o situaţie reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor”, au transmis reprezentanţii MApN.