Ursula von der Leyen a publicat, vineri, un mesaj pe X: „Profund alarmată de încă o escaladare rusă în Marea Neagră. O navă civilă care transporta un echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastei României. Aceste atacuri iresponsabile vizează vieți nevinovate și sfidează deschis dreptul internațional. Gândurile mele sunt alături de familia și cei dragi ai marinarului care a fost ucis.

Și alături de familiile celor trei membri ai echipajului încă dispăruți.

Recunoștința mea se îndreaptă către echipele de salvare care muncesc neobosit pentru a-i găsi.”