Persoanele sub 15 ani ar urma să aibă acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi AI și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters, scrie news.ro.

Măsura va face parte din viitorul EU Kids Act, care urmează să fie prezentat joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen.

„Abordarea Uniunii ar trebui să permită minorilor să beneficieze de potențialul uriaș al serviciilor digitale, protejându-i în același timp de abuz și exploatare”, se arată în document.

Acces diferit la internet în funcție de vârstă

Comisia susține că trebuie limitat accesul companiilor tehnologice la copii, „și nu invers”. Planul vizează servicii precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind efectele acestora asupra sănătății și siguranței minorilor.

Propunerea introduce niveluri diferite de acces în funcție de vârstă. De la 15 ani, adolescenții ar putea să își creeze singuri conturi.

Copiii de 13 și 14 ani ar putea utiliza rețele sociale și platforme video numai prin conturi introductive deschise de părinți, cu control parental, un număr limitat de contacte și limite stricte de timp.

Pentru copiii între 3 și 12 ani, conturile ar fi controlate integral de părinți și ar permite accesul numai la servicii destinate copiilor și supuse unor standarde stricte de siguranță. Copiii sub 3 ani nu ar avea acces la aceste servicii.

Platformele vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor

Companiile vor fi obligate să evite mecanismele concepute pentru a crea dependență și fluxurile de conținut dăunător, să le ofere copiilor modalități simple de raportare a materialelor periculoase și să pună la dispoziția părinților instrumente eficiente de control.

Rețelele sociale și platformele video vor trebui să verifice vârsta la deschiderea unui cont, iar platformele de jocuri online vor face verificarea înainte ca minorii să poată descărca jocurile.

Companiile tehnologice ar urma, de asemenea, să plătească o taxă de supraveghere, din care să fie finanțate autoritățile responsabile de aplicarea și monitorizarea noilor reguli.

Multe dintre marile platforme stabilesc în prezent o vârstă minimă de 13 ani pentru crearea unui cont și susțin că au deja măsuri pentru protejarea utilizatorilor minori.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli

Planul nu este însă încă lege, iar detaliile se pot modifica înaintea prezentării oficiale. Comisia Europeană va trebui să negocieze forma finală a proiectului cu cele 27 de state membre și Parlamentul European, proces care ar putea dura mai multe luni.

Von der Leyen ar putea anunța primele detalii chiar miercuri, în discursul privind Starea Uniunii Europene.