Pensia medie lunară a fost de 2.957 lei, în creştere cu 0,5% faţă de trimestrul precedent.

”În trimestrul IV 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4.927.000 persoane, în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul III 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.578.000 persoane, în creştere cu 9.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.) a fost de 2957 lei, în creştere cu 0,5% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale calculat, ca raport între indicele pensiei nominale nete şi indicele preţurilor de consum, a fost de 97,8%.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 17.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 2,0%, respectiv cu 0,8%.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 9.000 persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul IV 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,5%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,2%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de sub 0,05% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 1,7%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă (1.786.000 bărbaţi şi 2.178.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.434.000 bărbaţi (80,3% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.745.000 femei (80,1% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureşti şi în judeṭul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Pensia medie netă este de 2.698 lei/lună

Pensia medie brută de asigurări sociale de stat a fost de 2.818 lei, iar pensia medie nominală netă a fost 2.698 lei. Pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 57,8% din câştigul salarial mediu net (60,2% în trimestrul precedent).

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.340 de lei (2.230 lei în judeţul Botoşani, 2.270 lei în judeţul Vrancea şi 2.279 lei în judeţul Giurgiu faţă de 3.570 lei în Municipiul Bucureşti, 3.503 lei în judeţul Hunedoara şi 3.327 lei în judeţul Braşov).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei este mai mică decât cea a bărbaţilor în cazul principalelor categorii de pensii, chiar şi pentru acele categorii pentru care numărul femeilor este mai mare decât cel al bărbaţilor. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia aferentă femeilor a reprezentat 61,7% din cea a bărbaţilor. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat la pensiile pentru limită de vârstă cu stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a fost de 47,7% din cea a bărbaţilor, iar cele mai apropiate valori la pensia anticipată (3326 lei pentru femei, faţă de 3738 lei pentru bărbaţi).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG4 nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale5, în trimestrul IV 2025, a fost de 886,6 mii persoane, din care:

- 839.700 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;

- 43.200 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 36,6% din totalul pensionarilor agricultori;

- 3.700 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,7% din totalul pensionarilor militari.