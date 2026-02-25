În cele din urmă, și-au recunoscut vina, s-au autodenunțat și au returnat banii, dar nu au scăpat de urmărirea penală, scrie Blic.

Cei doi soți au depus în 2015 o cerere prin care afirmau că trăiesc doar dintr-o pensie de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că dețin puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare. În realitate, aveau șapte conturi cu peste 1.050.000 de franci, adică circa 1,1 milioane de euro.

În timpul a două controale, în 2018 și 2021, soții nu au declarat conturile ascunse, iar între timp au mai deschis un alt cont cu 31.500 de euro. În total, timp de zece ani, au primit circa 294.000 de euro în plăți suplimentare, bani care le-au acoperit cheltuielile fără să atingă economiile.

Frauda probabil nu ar fi fost descoperită dacă cei doi nu ar fi avut remușcări. Ei s-au autodenunțat și au returnat integral suma, obținând astfel dreptul la amnistie fiscală. Cu toate acestea, instanța nu i-a iertat penal: au primit câte o amendă de 3.780 de euro și costuri judiciare de 1.050 de euro fiecare.

De asemenea, soții au fost condamnați pentru „fraudă profesională” prin hotărâre sumară și li s-a aplicat o amendă condiționată de 15.100 de euro de persoană.