Cel puțin așa arată datele centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) consultate de AGERPRES. Pensia medie plătită la nivel naţional s-a situat la 2.778 de lei.

În total, statul a achitat drepturi de pensie în valoare de 13,053 miliarde de lei.

Datele CNPP arată că peste jumătate de milion dintre pensionari, respectiv 534.467 de persoane, au lucrat în agricultură, această categorie înregistrând o pensie medie de doar 720 de lei.

Cea mai mare pondere o au pensionarii la limită de vârstă, care numără 3.788.189 de persoane, dintre care 2.163.045 sunt femei. Pentru această categorie, pensia medie a fost de 3.109 lei.

Pensia anticipată a fost încasată, în decembrie 2025, de 66.391 de persoane, cu o pensie medie de 2.579 de lei. De asemenea, 397.601 persoane au beneficiat de pensie de invaliditate, valoarea medie fiind de 1.094 lei. Dintre acestea, 46.096 de persoane încadrate în gradul I de invaliditate au primit, în medie, 958 de lei.

Totodată, pensia de urmaş a fost acordată unui număr de 447.283 de beneficiari, cu o pensie medie de 1.502 lei, în timp ce ajutor social au primit 95 de pensionari, suma medie fiind de 540 de lei.





