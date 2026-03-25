Totuși, deși pot atinge până la 160 de kilometri pe oră, sunt încă puține zone în care infrastructura feroviară permite acest lucru.

În Gara de Nord, locul unde, până nu demult, călătorii erau obișnuiți să aștepte pe peroane doar trenuri vechi, lucrurile încep, treptat, să se schimbe și vedem tot mai multe garnituri noi sau modernizate. Dintr-un contract pentru 37 de trenuri electrice noi, 17 au ajuns deja în România. Dintre acestea, aproximativ 10 circulă în prezent, iar restul se află în perioada de teste.

În total, au ajuns în țară 35 de trenuri electrice noi, dintre care 18 se află încă în teste. Noile garnituri merg deja pe rute importante, precum București–Constanța, București–Brașov–Cluj sau Cluj–Timișoara. În plus, Autoritatea pentru Reformă Feroviară pregătește achiziția a 29 de trenuri electrice de lung parcurs și a contractat deja 16 locomotive electrice moderne. Prima locomotivă de acest tip ar urma să intre în circulație în luna mai.

Claudiu Mureșan, președintele ARF: „Avem un contract la care așteptăm un răspuns din partea Direcției Generale pentru Proiecte Europene legat de sursa de finanțare. Este vorba de proiectul de achiziție a unui număr de 12 rame regionale pe hidrogen și sperăm că putem finaliza și acest proiect cât se poate de repede”.

În paralel, CFR Călători derulează, prin PNRR, un program de modernizare. Sunt incluse 139 de vagoane și 55 de locomotive. Trenurile modernizate și cele noi pot circula cu 160 de kilometri pe oră. Totuși, viteza este limitată de starea infrastructurii feroviare și de lucrările aflate în desfășurare.

Mihai Crăciun, specialist transporturi feroviare: „Se înlocuiesc niște garnituri vechi pe niște rute gândite în secolul XX, fără o viziune de ansamblu de modernizare efectivă a transportului feroviar. De asta e mai bine ca aceste trenuri noi de viteză să fie concentrate acolo unde deja rețeaua este modernizată”.

Anul trecut, calea ferată a fost reparată pe o distanță de 129 de kilometri. Prin proiectele „Quick Wins” - adică lucrările rapide de reparații și întreținere cu impact imediat - au fost modernizați încă 300 de kilometri de linie. Pentru 2026, autoritățile estimează că alți aproximativ 183 km de cale ferată vor fi reparați.