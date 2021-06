Mărturii din trenul groazei, rămas fără frâne: „Mecanicul a urlat, salvaţi-vă, salvaţi-vă, că noi murim !”

S-au scurs secunde de infarct pentru zeci de pasageri aflaţi într-un tren Inter Regio, care mergea de la Bucureşti spre Craiova. În plină viteză, garnitura a rămas fără frâne şi a trecut fără să oprească prin gara Goleşti din judeţul Argeş.

Halucinant este că în timp ce trenul scăpase de sub control, potrivit unor martori, controlorul i-ar fi întrebat, panicat, unde este frâna de mână. În cele din urmă, s-a oprit, după ce a rupt un macaz. Pericolul a fost uriaş, pentru că din sens opus, pe aceeaşi line, venea o altă garnitură. Peste 40 de persoane au suferit atacuri de panică.

Haosul s-a instalat în momentul în care mecanicul a alertat călătorii că trenul nu mai poate frâna, aşadar nu va opri în staţia următoare, gara Goleşti.

Loredana Hoza, călător în trenul fără frâne: „Chemaţi-l pe ăla să tragă frâna de urgenţă ! Chemaţi-l pe ăla, că am rămas fără frâne ! Urla cât putea , Am rămas fără frâne, am rămas fără frâne, ne ciocnim cu trenul de Piteşti ! Noi murim !"

Panicat, nici măcar controlorul de bilete nu a putut să rezolve nimic.

„Efectiv nu ştia unde e frâna de mână. Ne întreba pe noi unde e frâna de mână, am trecut prin momente de groază" a povestit o altă călătoare.

Adolescenţi, bătrâni şi copi, cu toţii au început să ţipe. În tot acest timp, mecanicul încerca să ajungă în capătul trenului pentru a acţiona cealaltă maneta de oprire.

Loredana Hoza, călător în trenul fără frâne: „Mecanicul, după ce a urlat şi ne-a spus că ne ciocnim de tren, a deschis uşile cu viteză şi a zis: salvaţi-vă, salvaţi-vă, că noi murim ! A fugit şi a zis faceţi-mi, faceţi-mi loc, faceţi-mi coridor să mă duc în spate ! Acuma nimeni nu-i făcea lui loc să treacă el, noi toţi ne buluceam noi peste ei, cu copii, cu toată lumea. Căutau acea manetă ! A tras-o băiatul şi o doamnă a tras-o, doamna n-a putut şi cu acel băiat au reuşit să oprească trenul.

Reporter: Deci practic nişte călători au tras ?

Loredana Hoza: Doamnă, nişte călători, o doamnă în vârstă şi un copil

Reporter: V-ați gândit că mai scăpaţi ?

Loredana Hoza: „Nu, nu, doamnă ! Am zis că murim !"

Alţii susţin însă că mecanicul ar fi fost cel care a acţionat frâna de rezervă.

„A sărit printre noi, ne-a spus să ne dăm la o parte şi să-i acordăm culoarul liber, ca să poată să ne salveze, a trecut dintr-o locomotivă în alta, ca să poată să ne salveze" a relatat un călător.

Iulian Măntescu: lider Federaţia Mecanicilor de Locomotivă:

„La ambele capete avem cabina de conducere şi în cabinele de conducere sunt cele două frâne de mână care trebuiau acţionate, strânse ca atare, pentru a reduce viteza şi a putea opri în final automotorul respectiv."

Înainte de a ajunge în gara Goleşti, din judeţul Argeş, din motive încă necunoscute, garnitura Inter Regio, care avea în jur de 80-85 de kilometri pe oră, a rămas fără frâne şi a trecut în viteză peste mai multe semnale la care ar fi trebuit să oprească.

Pericolul unei catastrofe feroviare era uriaş, mai ales că, înainte de gara Goleşti, un alt tren urma să vină din direcţia opusă. Trenul fără frâne a intrat în gară fără să oprească şi, la 300 de metri după staţia feroviară, mecanicul a recurs la o soluţie disperată, şi a reuşit să oprească garnitura după ce a rupt un macaz.

Trenul ar fi plecat din București cu defecțiuni

Mai precis, ar fi forţat intenţionat macazul astfel încât roţile trenului să se blocheze între părţile dispozitivului. În paralel cu sistemele de frânare în caz de urgenţă, garnitura s-a oprit, în cele din urmă. O expertiză este în plină desfăşurare. Mai multe voci spun că trenul ar fi plecat cu probleme încă de la Bucureşti

Controlor: „A plecat cu ea defectă, nu trebuia să plece, părerea mea!”

La faţa locului au sosit 3 ambulanţe, ca să acorde îngrijiri, după ce peste 40 de oameni au suferit atacuri de panică. Între ei, şi mecanicul.

Mădălina Epure, purtător de cuvânt IPJ Argeş: „A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă."

În cele din urmă, călătorii au fost preluaţi de un alt tren, care i-a dus la destinaţie. Întregul incident este cercetat şi de Agenţia de Investigare Feroviară.