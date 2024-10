Maternitatea Polizu are nevoie de ajutor. Secția ATI nu a mai fost renovată de 40 de ani. „E o situație foarte gravă”

Mesajul vine de la colegul nostru Omid Ghannadi, arhitect „Visuri la cheie”, care s-a alăturat proiectului prin care Asociația „Salvați Copiii România” renovează blocul operator și secția de terapie intensivă. Proiectul se ridică la aproape 3.000.000 de euro și până acum a fost strânsă doar jumătate din sumă.

Peste 5.000 de intervenții chirurgicale au loc anual în blocul operator de la Maternitatea Polizu. Aici vin paciente din toată țara, iar multe dintre cazuri sunt extrem de dificile. Clădirea, construită în 1954, nu a mai fost renovată complet de mai bine de 40 de ani, așa că avea nevoie urgentă de reparații capitale.

Dr. Mihaela Conci, medic primar ATI, șefa secției ATI Polizu: „Se vor reface circuitele electrice și de gaze medicinale, pentru că infrastructura secției nu mai putea să suporte dezvoltarea tehnologică a medicinei modene. Podelele antibacteriene, suprafețele care vor putea fi curățate mai ușor, ventilația eficientă vor aduce beneficii și vor scădea riscul de infecții nosocomiale. Se va reface fluxul de lucru al personalului și pacienților”.

Blocul operator are trei săli de operație și patru saloane de terapie intensivă cu 11 paturi.

Oprescu Daniela, medic primar obstretica ginecologie, șef secție OG1: „Făceam foarte multe intervenții într-un an, aproximativ 2.000 în care intrau și oncologie ginecologică, laparoscopii și operații ginecologice obișnuite și cu toate astea ne desfășuram activitatea bine, dar aveam nevoie de o siguranță mai mare și pentru noi și pacient”.

După ce a renovat alte secții ale maternității, Asociația „Salvați Copiii România” a început lucrările în blocul operator și secția ATI. Omid Ghannadi, arhitect „Visuri la cheie”, s-a alăturat proiectului.

Omid Ghannadi: „Când am intrat și am văzut că secțiile astea ATI în care omul vine cu ultima speranță crezând că de aici va pleca în viață și vedea ce se întâmplă în jurul lui și nu era încurajat, atunci mi-am dat seama că e o situație foarte gravă. Am găsit istoria practic. Aici am găsit lucrări făcute peste lucrări, eforturile oamenilor de-a lungul anilor de a menține cât de cât secțiile astea funcționale”.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Salvați Copiii România: „E nevoie să fie un spațiu extrem de bine securizat, curat, igienizat, sigur pentru mămici. E și o echipă medicală foarte bună care deservește cazuri din toată țara. Aici e o echipă interdisciplinară care rezolvă cazuri foarte gele”.

Donațiile se pot face în conturile asociație sau printr-un SMS cu textul SALVEZ la 8844.

