Localitatea cu cele mai multe perechi de gemeni și tripleți din România. Care ar fi motivul

Situaţie inedită în judeţul Mureş. O localitate se poate mândri cu cele mai multe perechi de gemeni.

Descoperiera a fost făcută de autorităţile locale care în urma unei statistici au aflat că au nu mai puţin de 60 de perechi de gemeni şi tripleţi.

Aceştia nu îşi explică fenomenul, însă nu exclud ca acesta să aibă legătură cu aerul şi apa sărată din zonă.

Faceţi cunoştinţă cu Zente şi Zador, cei mai mici gemeni din Sângeorgiu de Mureş. La sfârşitul lunii mai împlinesc un an de la naştere, iar mama lor povesteşte că aceştia nu sunt singurii din familie.

Kerekes Loredana, mamă de gemeni: "Există atât în familia mea, rude mult mai îndepărtate, însă, în familia soţului sunt rude apropiate care sunt tot gemeni. Deşi, domnul doctor şi medicii în general spun că nu este o regulă, ca în familiile cu gemeni să se nască gemeni"

În cazul Dariei şi al lui Darius - care împlinesc în curând 6 ani - părinţii nu îşi amintesc să fi avut vreodată gemeni în familie. Aşa că micuţii sunt condiserati un cadou ceresc.

Cornelia Moga, mamă de gemeni: "Iubesc foarte mult copiii, tot timpul voiam şi mi-a dat dumnezeul de acee am şi pus numele de Darius şi Daria sunt un dar şi sunt mândră."

De cele mai multe ori viaţa cu gemeni nu e tocmai uşoară, recunosc părinţii, dar aici intră în acţiune ajutoarele.

În localitatea Sângeorgiu de Mureş trăiesc nu mai puţin de 58 de perechi de gemeni şi doi tripleţi, cei mai mulţi născuţi în ultimii 15 ani.

Sofalvi Szabolcs, primar comună Sangeorgiu de Mureş: "Poate are tangență că localitatea Sângeorgiu de Mureş este recunoscut că are apă sărată şi cred că şi în aer este poate un conţinut de sare poate are un efect pozitiv pentru a se naşte gemeni sau tripleţi."

În România cele mai multe perechi de gemeni sunt în localitatea Chiajna de lângă Bucureşti. Specialiştii spun însă că în ultima perioadă numărul gemenilor a crescut simţitor şi în alte zone ale ţării. Cu toate astea, România are o rata mică a gemenilor, faţă de alte ţări europene.

