Agresiunea s-a petrecut în localitatea Mogoșești, cu puțin timp înainte de închiderea magazinului alimentar. Scandalul ar fi pornit după ce bărbatul i-a spus vânzătoarei că și-a pierdut portofelul acolo și i-a cerut vânzătoarei să vadă imaginile filmate de camerele de supraveghere. Dar femeia l-a refuzat.

Nervos, individul se dezbracă de geacă, se îndreaptă spre vânzătoare și o lovește cu brutalitate. Agresorul nu se oprește și, deși este scos de după tejghea de câțiva martori, se îndreaptă din nou înspre victimă și o lovește iarăși.

Victima a refuzat să ceară ordin de protecție

Femeia de 43 de ani nu a putut să se apere. Clienții au încercat să îl calmeze pe individ care, în cele din urmă, a ieșit din magazin.

Dupa ce a fost anunțată poliția, bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este cercetat pentru loviri, amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, dar nu a rămas internată. Ulterior, a refuzat ordinul de protecție, spun polițiștii.