Polițiștii au intervenit, chemați de oamenii care au asistat îngroziţi la scena violentă. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Unul dintre presupușii agresori, în vârstă de 44 de ani, are o fiică de 14 ani. Între adolescentă și copila de 13 ani s-ar fi iscat o dispută, spun polițiștii. După ce și-au trimis mai multe mesaje, fetele s-au întâlnit pe stradă şi s-au luat la ceartă.

Tatăl celei mai mari, însoțit de un tânăr de 20 de ani, a zărit-o întâmplător pe stradă pe fata de 13 ani. Cei doi adulți i-au reproşat fetei episodul, apoi au luat-o la bătaie şi au lovit-o cu pumnii, până când trecătorii i-au sărit copilei în ajutor.

Martorii au sunat la 112 și polițiștii ajunși în grabă i-au reținut pe cei doi bărbați. Sunt cercetați pentru loviri și alte violențe, dar și pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.