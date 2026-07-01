În cadrul întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenţii legislative, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor în următoarele săptămâni

"Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au analizat evoluţiile de pe piaţa produselor energetice şi impactul asupra preţului carburanţilor în cadrul consultărilor de astăzi cu operatorii majori de pe piaţa carburanţilor din România, care au avut loc la Palatul Victoria. Consultările au ca obiectiv evaluarea situaţiei curente a pieţei, identificarea potenţialelor riscuri de aprovizionare şi de preţ, precum şi analiza oportunităţii unor măsuri suplimentare de protecţie a populaţiei şi economiei", anunţă Guvernul într-un comunicat oficial.

Noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețurilor

În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenţii legislative, în funcţie de evoluţia preţului carburanţilor în următoarele săptămâni, precizează comunicatul oficial.

Executivul anunţă că consultările reprezentanţilor Guvernului cu operatorii majori de pe piaţa carburanţilor din România vor continua în vederea analizei permanente a evoluţiilor şi a potenţialelor riscuri de pe piaţa carburanţilor, astfel încât răspunsul instituţional să fie adaptat la situaţia pieţei.