Cel puțin așa arată o analiză publicată miercuri de Asociația Energia Inteligentă (AEI). Diferențele de preț dintre operatori arată că piața nu funcționează uniform, iar majorările nu sunt dictate exclusiv de taxe sau de costurile internaționale.

„Adevărata poveste nu este despre accize, ci despre modul în care companiile aleg să își formeze prețurile”, susține președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Astfel, în data de 1 iulie, OMV și MOL au majorat motorina la 9,60 lei/litru cu exact 38 de bani (36 de bani reprezintă revenirea accizei, iar doi bani eliminarea plafonării adaosului comercial). Benzina a fost scumpită tot cu doi bani, la 8,68 lei/litru. Petrom a scumpit motorina cu 32 de bani, până la 9,54 lei/litru, absorbind astfel 4 bani din impactul fiscal. Benzina a rămas neschimbată, la 8,62 lei/litru. Rompetrol și Lukoil nu au modificat prețurile.

Producția internă de țiței, un amortizor natural

Analiza AEI arată că 35% din benzină provine din producția internă de țiței, iar 65% din țiței importat. În cazul motorinei, 16% este produsă din țiței extras în România, iar 84% din țiței importat. „Dacă o parte importantă a materiei prime este produsă local, atunci costurile carburanților nu pot urma teoretic fiecare fluctuație a cotațiilor internaționale. Există un amortizor natural”, explică specialistul.

Prețuri la nivelul celor din Vest

AEI a calculat trei scenarii de preț teoretic, care ar trebui să reflecte costurile reale. Prețurile actuale de la pompă se situează între cele trei variante, ceea ce, potrivit AEI, confirmă existența unui spațiu de manevră comercială.

Deși România are a doua cea mai mare producție de țiței din UE, prețurile la pompă sunt la nivelul țărilor vestice. Media națională este de 1,85 euro/litru, la nivelul Suediei și Austriei, în timp ce cel mai mic preț din UE se înregistrează în Malta – 1,042 euro/litru.