”S-a liniştit conflictul din Golf. Asta ar însemna că, începând din luna iulie, ar trebui să vedem o scădere a preţurilor la combustibili”, a declarat Ilie Bolojan, marţi seară, la postul public de televiziune, potrivit News.ro.

El a fost întrebat de ce, deocamdată, nu se vede această scădere.

”Gândiţi-vă că companiile care vând combustibil lucrează pe nişte stocuri pe care le-au cumpărat în urmă cu 10, 15, 20 de zile. Prin urmare, tendinţa de scădere se va vedea pe toată durata lunii iulie, în aşa fel încât ar trebui ca la final de iulie să fim în situaţia în care, dacă nu mai reizbucneşte un război în Golf, preţurile la combustibili să se apropie de cele care au fost în perioada de dinainte de conflict, deci din februarie”, a explicat premierul interimar.

El a fost întrebat şi ce se va întâmpla cu plafonarea adaosului la pompă şi reducerea cu 36 de bani la litrul de motorină.

”Aici sunt două aspecte. Primul este că Guvernul astăzi nu are capacitatea de a da ordonanţe, deci de a interveni în piaţă. Aceasta este o realitate, deci nu avem aceste pârghii. Doi, în condiţii normale nu va mai fi nevoie de mecanismul de plafonare, pentru că realitatea ne va duce către o reaşezare a preţurilor la un nivel apropiat de cel de dinainte de criza din Golf”, a subliniat Bolojan.