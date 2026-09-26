Cei care au achitat 130 de lei pentru un bilet unic au putut să le încerce pe toate. Aventura culinară a început după prânz. În fiecare loc, participanții au descoperit o alta specialitate.

„Mi-a plăcut foarte mult, carnea a fost foarte fragedă și chiar sper să fie o experiență frumoasă".

A fost vorba despre un preparat din vită care a fost gătit lent.

Bianca Chirculescu, manager restaurant: „Beef Brisket. L-am ales pentru că am putut să îl pregătim în cantități mari dinainte, că necesită o gătire slow cook și atunci ne-a ajutat treaba asta".

Însă turul abia începea.

Turist din Portugalia: „Poți încerca feluri din mai multe culturi, pentru că văd că nu este doar mâncare românească. De asemenea, deserturi, băuturi. Nu am mai văzut așa ceva".

„Își propune să pună Timișoara gastronomică pe hartă”

Pentru că mulți au ieșit sâmbătă din case, în unele locuri s-a stat chiar la coadă.

Tabita Toma, manager restaurant: „Noi îi așteptăm cu un kebab de țelină, care este copt în cuptor pe un pat de fân. Este finalizat apoi pe robata și îl servim pe un pat de o salată proaspătă de măr cu matcha și un glaze cu miso”.

Organizatorii vor să promoveze prin intermediul acestui eveniment gastronomia locală.

Tania Dinu, organizatoare: „Își propune să pună Timișoara gastronomică pe hartă. Vin foarte mulți participanți din diferite părți ale țării și vin din orașe care sunt foarte îndepărtate de Timișoara, ceea ce nu ne-am așteptat".

Biletul a costat 130 de lei, iar doritorii au putut să mânance o singură dată din felurile pregătite anume pentru această zi. Numărul porțiilor oferite gratuit a fost limitat.

Autor: Letiția LUPU