Furtul bicicletelor de închiriat, noul sport de masă din Arad. Sute de incidente în doar 2 luni de la lansarea serviciului

Primăria Arad a înregistrat aproape 300 de incidente în cele doar două luni trecute de la inaugurarea serviciului public de închiriere biciclete, municipalitatea fiind nevoită să reclame la poliție zeci de tentative de furt.

Primăria Arad a sesizat Poliţia pentru zeci de tentative de furt a bicicletelor care pot fi închiriate prin staţiile amplasate în oraş, 45 dintre vehicule fiind recuperate astfel, în timp ce utilizatorilor aplicaţiei le-au fost blocate conturile până achită daunele.

Potrivit Primăriei Arad, în două luni de când sistemul de închiriere biciclete (bike sharing) este activ, au fost înregistrate 297 de incidente, constând în nereturnarea la termen a vehiculelor după utilizare.

"În 68 de situaţii, s-a colaborat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie (...), existând suspiciunea sustragerii bicicletelor respective. 45 dintre acestea au fost deja recuperate", a precizat Primăria Arad, într-un comunicat de presă transmis vineri.

Conturi blocate pentru arădenii care au încercat să fure bicicletele

Administratorii sistemului au blocat conturile utilizatori care au sustras biciclete sau nu le-au returnat în termen, iar deblocarea acestora se va face doar după achitarea prejudiciilor create.

Primăria Arad a cumpărat 330 de biciclete, printr-un proiect finanţat cu un milion de euro din fonduri europene, fiind totodată amenajate 22 de staţii de închiriere. Sistemul a fost creat pentru a-i ajuta pe localnici să se deplaseze mai uşor în oraş, dar şi în beneficiul turiştilor.

