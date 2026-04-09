CFR Călători a retras din circulație un vagon infestat cu ploșnițe. Pe ce rută circula trenul | VIDEO

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord – Arad, după ce un călător a făcut publice imagini cu ploșnițe care mișunau pe scaune, scrie Club Feroviar. Pasagerul respectiv a trimis, de altfel, filmarea și către CFR Călători.

Compania feroviară de stat susține că este un caz izolat și anunță dezinsecții repetate și măsuri suplimentare. Incidentul a avut loc marți, 7 aprilie, când un călător al trenului personal Timișoara Nord- Arad a observat cum printre scaune mișună ploșnițe.