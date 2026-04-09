CFR Călători a retras din circulație un vagon infestat cu ploșnițe. Pe ce rută circula trenul | VIDEO

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord – Arad, după ce un călător a făcut publice imagini cu ploșnițe care mișunau pe scaune, scrie Club Feroviar. Pasagerul respectiv a trimis, de altfel, filmarea și către CFR Călători.
Compania feroviară de stat susține că este un caz izolat și anunță dezinsecții repetate și măsuri suplimentare. Incidentul a avut loc marți, 7 aprilie, când un călător al trenului personal Timișoara Nord- Arad a observat cum printre scaune mișună ploșnițe.
CFR Călători plătește milioane de lei pe an pentru servicii de salubrizare a vagoanelor
”În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile. Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant”, a transmis CFR Călători.
CFR Călători plătește anual milioane de lei pentru salubrizarea vagoanelor, ramelor electrice și automotoarelor din stațiile mari.
Sursa:
StirilePROTV
