CFR Călători a retras din circulație un vagon infestat cu ploșnițe. Pe ce rută circula trenul | VIDEO

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord – Arad, după ce un călător a filmat scaune infestate cu ploșnițe. Compania feroviară de stat spune că este un incident izolat și anunță dezinsecții repetate. 

Cristian Anton

CFR Călători a retras din circulație un vagon al trenului Regio 2029 Timișoara Nord – Arad, după ce un călător a făcut publice imagini cu ploșnițe care mișunau pe scaune, scrie Club Feroviar. Pasagerul respectiv a trimis, de altfel, filmarea și către CFR Călători. 

Compania feroviară de stat susține că este un caz izolat și anunță dezinsecții repetate și măsuri suplimentare. Incidentul a avut loc marți, 7 aprilie, când un călător al trenului personal Timișoara Nord- Arad a observat cum printre scaune mișună ploșnițe

CFR Călători plătește milioane de lei pe an pentru servicii de salubrizare a vagoanelor

În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile. Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant”, a transmis CFR Călători.

CFR Călători plătește anual milioane de lei pentru salubrizarea vagoanelor, ramelor electrice și automotoarelor din stațiile mari.

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.
Ploșnițele au invadat sediul Google din New York. Se recomandă „un antivirus”

Gigantul tehnologic Google este îngrijorat de infestarea cu ploșnițe, după ce duminică a fost descoperită prezența acestora în campusul său din Chelsea.
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor

Mai mulți studenți de la Universitatea de Arhitectură din București nu mai vor să meargă la cursuri din cauza ploșnițelor.

Ciclonul „Erminio” a readus iarna în România. Zăpezi și cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la noi, în aprilie

În timp ce ne pregătim de Paște, iarna ne face o demonstrație de forță. La munte s-a așternut un strat nou de zăpadă care a adus și un record de frig pentru luna aprilie: minus 13 grade la Vârful Omu.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 

Supărarea lui Trump pe NATO ar putea avantaja direct România. Mișcarea luată în calcul de SUA, care l-ar înfuria pe Putin

Administrația Trump ia în calcul să pedepsească țările NATO care nu i-au ajutat pe americani în războiul din Iran. Potrivit Wall Street Journal, trupe americane din aceste țări ar putea fi mutate în state membre care au sprijinit campania. 

Ionuț Radu joacă ACUM în sferturile Europa League! Freiburg - Celta Vigo, Bologna - Aston Villa și Porto - Nottingham Forest

Campion al României cu Lucescu pe bancă, Bogdan Andone și-a deschis inima: „A făcut o întreagă revoluție"