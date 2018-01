Femei terorizate de parteneri și ignorate de autorități. ”Sigur aţi făcut ceva ca să vă bată"

În ajutorul miilor de românce terorizate de parteneri şi lăsate în voia sorţii de autorităţi a sărit societatea civilă.

88 de ONG-uri au semnat o scrisoare prin care îi cer de urgenţă Vioricăi Dăncilă să ia măsuri astfel încât femeile care cer ordine de protecţie să fie cu adevărat ferite de agresori.

Realitatea ne arată că nu există măsuri eficiente de monitorizare şi deşi victimele depun plângeri la poliţie, cei care le fac viaţa un iad rămân în libertate fără probleme.

Andreea este din Bucureşti şi de patru ani este urmărită, bătută şi terorizată de fostul soţ. În 2016, a reuşit să obţină un ordin de protecţie, dar situaţia nu s-a schimbat.

"După ordinul de protecţie a fost mai rău, a continuat să mă urmărească, s-a şi apropiat de mine cu un cuţit, doar printr-o minune am scăpat. Am obţinut alt ordin de protecţie, a continuat să mă agreseze, am sunat la poliţie, l-au luat şi i-au dat drumul", spune victima.

După fiecare încălcare a ordinului de protecţie, Andreea a mers la poliţie. De fiecare dată, individul era chemat la secţie, dar apoi era lăsat în libertate. Poliţiştii îl cercetau pentru încălcarea unui ordin judecătoresc şi atât. După doi ani de teroare sub protecţia ordinelor, instanța a decis ca fostul soţ să fie condamnat la cinci luni de închisoare cu suspendare. Aşadar, individul a rămas tot în libertate.

"Acum îmi ameninţa familia, rudele", spune victima.

"Odată ce este încălcat unui ordin de protecţie, agentul de la poliţie nu poate să ia imediat o măsură restrictivă. Măsura ar trebui să fie reţinerea încă de la prima încălcare a ordinului", explică Mirela Bărbușoiu, avocat.

88 de organizaţii neguvernamentale din toată ţara cer să se ia măsuri urgente pentru că femeile agresate în familie să nu mai ajungă în această situaţie sau mai rău, să fie ucise.

"Ne dorim să existe o procedură ca fiecare poliţist să ştie ce are de făcut, ne dorim ca fie introduse braţările electronice pentru ca agresorii să fie monitorizaţi, să se impună măsuri mai aspre", a transmis Cristina Horia, preşedinte Rețeaua VIF.

Femeile care au ajuns la poliţie să reclame abuzurile spun că poliţiştii încearcă mai mult să le convingă să se împace cu agresorii, decât să găsească soluţii pentru a le proteja. Este şi exemplul Mariei, care timp de 11 ani a trăit un calvar cu soţul ei, cadru militar. De un an a reuşit să fugă în alt oraş.

"Mi se râdea în nas la poliţie, în loc să să mă asculte, îmi râdeau în râs, îmi spuneau sigur aţi făcut ceva ca să vă bată", declară victima.

Într-un comunicat de presă, Poliţia Română spune că poliţiştii au măsuri clare pe care trebuie să le ia atunci când monitorizează respectarea ordinelor de protecţie. Aici sunt incluse verificarea periodică a locuinţei victimei sau supravegherea atentă a agresorului, inclusiv la locul de muncă, pentru a-i analiza comportamentul. Numai că nu sunt suficienţi poliţişti care să urmărească bărbaţi agresivi, iar legea actuală nu premite sancționarea drastică a celor care nu respectă ordinul de restricţie.