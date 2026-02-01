Primul incendiu s-a petrecut sâmbătă, în prima parte a zilei, la locuința unui bărbat de 72 de ani.

Tavanul unei camere s-a prăbușit peste bietul om, care nu a mai avut nicio șansă de scăpare. Pompierii l-au găsit carbonizat.

După-amiază, în altă localitate, o femeie de 86 de ani a murit, după ce vâlvătaia a izbucnit în dormitorul casei în care locuia.

Înăuntru se aflau și două butelii, care puteau exploda în orice moment. Chiar dacă le-au scos și au stins flăcările rapid, pompierii au găsit-o pe bătrână fără viață.

Ambele incendii ar fi fost provocate de cenușa și de jarul nestins, ținute lângă materiale care ardeau ușor. Femeia, de exemplu, depozita cenușa în saci pe care îi ținea în dormitor.

