Agent de pază, lovit în față de un bărbat la stația de metrou Piața Unirii 2. Poliția s-a autosesizat

Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în față de un bărbat, sâmbătă seară, în stația Piața Unirii 2, după un conflict spontan. Poliția s-a autosesizat.

Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou.

Poliţia Capitalei a informat că sâmbătă, 1 noiembrie, poliţişti din cadrul Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou s-au sesizat din oficiu că în incinta unei staţii de metrou, din Sectorul 3, are loc un conflict între două persoane.

Paznicul nu a depus plângere

Astfel, din investigaţii poliţiştii au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Poliţia Capitalei menţionează că agentul de pază şi-a rezervat dreptul de a depune plângere, în termenul legal.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public - Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

