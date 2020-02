Descoperire impresionantă în Buzău. Cum au găsit o comoară de sute de ani 7 bărbați

2500 de monede, cel mai probabil din secolul al 17-lea, au fost descoperite într-o pădure din Buzău de un grup de pasionați de comori.

Tezaurul a fost predat imediat angajaților de la Muzeul Județean Buzău care vor evalua monedele și le vor restaura pe cele deteriorate.

Potrivit legii, cei șapte bărbați care au descoperit tezaurul vor fi recompensați cu 30% din valoarea totală a comorii.

Șapte bărbați cu meserii diferite, dar cu aceeași pasiune au plecat în căutarea unei comori în pădurea Spătaru din Județul Buzău.

După câteva ore de căutări, detectorul unuia dintre bărbați a început să indice prezența unei cantități importante de metal. După ce au săpat în zonă, căutătorii au descoperit un vas din lut plin cu monede prețioase.

Dragoș Băescu, cel care a descoperitul vasul: ”La primul semnal mi-am dat seama că este ceva important după sunet, destul de adânc, am exclamat către băieți. Am găsit oala cu arginți. Păcat că s-a spart oala, a făcut presiune interioară din cauza cocsajului, iar când am îndepărtat pământul care le ținea s-a crăpat. E o senzație unică, vă spun sincer!”

Odată scos la lumina, tezaurul a ajuns la muzeul județean din Buzău, unde este evaluat de arheologi și de specialiștii în conservare.

Monedele trebuie inventariate, curățate de depunerile așezate pe piese și depozitate în condiții speciale. În tezaurul găsit în pădure sunt monede din mai multe țări, spun specialiștii, turnate din argint, cu 300 sau chiar 400 de ani în urmă.

Gabi Stăicuț, arheolog Muzeul județean Buzău: ”Cele mai multe cele de dimensiuni mici pe care le vedeți acolo, sunt groși polonezi de la începutul secolului 17, după aceea avem câțiva taleri austrieci, iar tezaurul este completat de reali spanioli.”

Daniel Costache, director Muzeul județean Buzău: ”Este un tezaur care cuprinde 2559 de piese de monede. Trebuie spus că în informația oficială a fost vehiculat numărul de 2517, însă în momentul în care au ajuns la conservatorii muzeului nostru și au fost desfăcute piesele, au constatat că foarte multe piese de mici dimensiuni erau lipite între ele.”

Cei 7 bărbați care au făcut impresionantă descoperire trebuie să primească, după evaluare, 30% din valoarea totală a comorii.