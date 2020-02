FOTO. Comoara găsită de doi bărbați cu detectorul de metale. A stabilit un nou record mondial

Este vorba despre 69.373 de monede, vechi de peste 2.000 de ani și care valorează peste 10 milioane de lire.

Reg Mead și Richard Miles căutau monedele de mai bine de 30 de ani, după ce o femeie le-a spus în anii '80 că pe un câmp de pe Insula Jersey a văzut mai mulți „nasturi de argint”.

Cea mai mare descoperire de acest gen data din urmă cu peste 40 de ani, când 54.951 de monede din aceeași perioadă au fost găsite în Wiltshire, în 1978.

Descoperirea făcută de cei doi britanici cu detectorul de metale a fost expusă și la muzeul La Hougue Bie de pe Insula Jersey.

Reg Mead and Richard Miles used their knowledge and skills as detectorists and found the Le Catillon Hoard - with nearly 70,000 coins, gold torques, jewellery and ingots. This is the remarkable #treasure from the Celtic people hidden and now found #Museum30 #hoards #celticcoins pic.twitter.com/3Bs9fpbuFb