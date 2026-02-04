Bărbatul are domiciliul într-o localitate din Tulcea, de unde au fost ridicate mai multe echipamente electronice. Au fost identificate și conturi bancare pe numele suspectului. Anchetatorii din Germania verifică ipoteza potrivit căreia românul și complicele lui grec au acționat la comanda unei alte persoane.

Românul de 37 de ani, reținut pentru tentativă de sabotaj, lucra în Germania de patru ani.

Locuința bărbatului din judeţul Tulcea, unde stau soția și fiica lui, a fost scotocită de anchetatori.

Corespondent PRO TV: „Procurorii și poliţiştii români, dar și doi ofițeri germani au ridicat de aici șapte telefoane mobile, un laptop, mai multe documente, dar și haine. Toate lucrurile vor fi trimise în Germania, unde vor fi atent verificate de autoritățile judiciare.”

Românul și complicele lui, un grec de 54 de ani reținut în Grecia, sunt cercetați în cazul a șapte cazuri de tentativă de sabotaj împotriva a cinci corvete diferite din clasa K130 care au fost construite în şantierul naval Blohm+Voss din Hamburg. Navele de război „Emden” și „Köln” - concepute pentru operațiuni în Marea Baltică, unde marina germană și-a intensificat activitățile din cauza amenințării din partea Rusiei - ar fi fost printre cele vizate.

Cel puțin o navă ar fi putut fi scoasă din uz pentru câțiva ani

Potrivit reviste germane Der Spiegel, prima tentativă de sabotaj ar fi avut loc la începutul anului trecut. Atunci, românul și colegul lui grec ar fi turnat pietriș abraziv în blocul motor al corvetei „Emden”. Cei doi au urcat la bordul navei de război invocând efectuarea unor lucrări, profitând de faptul că erau angajați în zona șantierului naval.

Gen. Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă: „Dacă pornea cu tot ce s-a pus, 20 de kilograme e o cantitate destul de mare. Putea fi o distrugere de pistoane, o rupere a chiulasei şi practic acel motor în final ar fi trebuit scos de la bord, cea ce ar fi însemnat o scoatere din uz a navei pentru câţiva ani buni.”

În aceeași perioadă ar fi încercat să saboteze și corveta „Köln” .

Mia Sperling-Karstens, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Hamburg: „Cei doi indivizi sunt suspectați că au deconectat de la sursa de alimentare o corvetă a Marinei Germane ancorată în portul Hamburg, în timp ce își desfășurau atribuțiile de serviciu, provocând astfel un risc de supraîncălzire și de incendiu. În cele din urmă, nu a izbucnit un incendiu, deoarece un component electronic, care deja fumega, a fost descoperit.”

În alte cazuri, suspecții sunt bănuiți că ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce ale unei nave de război și că ar fi îndepărtat capacele rezervoarelor de combustibil de la altele.

Mia Sperling-Karstens, purtătoarea de cuvânt a Parchetului din Hamburg: „Avem puține informații despre motivele suspecților sau despre contextul presupuselor acte de sabotaj. Investigația este încă în curs și va examina, de asemenea, dacă ar fi putut exista o persoană care să fi comandat aceste presupuse acte de sabotaj.”

Investigatorii ar fi identificat în cazul românului circa 15 conturi bancare deschise pe numele acestuia în România și Germania - au transmis surse din rândul anchetatorilor români.

În România, bărbatul ar fi avut în trecut probleme cu legea. Ar fi fost acuzat de furt de unelte și tablă în perioada în care lucra la o fermă de porci.