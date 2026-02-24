În plus, se lucrează, potrivit lui Raed Arafat, și la o opțiune, astfel încât mesajele să sune diferit, dacă suntem afară sau în casă.

De la începutul acestui an, au fost emise câteva sute de mesaje Ro-Alert la nivel național. 57 doar în județele Argeș, Mureș, Harghita, Cluj și Prahova.

În cele mai multe dintre cazuri, oamenii au fost avertizați despre prezența unor animale sălbatice pe străzi.

De luna viitoare, aceste alerte se vor schimba și vor suna altfel, dar vor rămâne la fel de eficiente, promite șeful DSU.

Raed Arafat, secretar de stat în MAI: ”Noi dăm alerta cod roșu când vedem urs pe stradă. Există posibilitatea ca în viitor să dăm cu semnal scurt dacă e noapte, când multe persoane sunt în casă și sunt ferite. Dar ziua dăm cu roșu, că nu vrem ca vreo persoană să dea peste urs. Au fost cazuri în care oameni și-au pierdut viața".

Acest sunet va însoți mesajele Ro-Alert și pentru codurile galbene de vreme rea ori pentru dispariția unei persoane. Pentru acele situații putin probabile în care populația este avertizată despre un atacator înarmat, mesajele vor fi fără sunet, astfel încât cei care se ascund să nu fie descoperiți.

Alarmele antiaeriene vor suna, de probă, în toată țara, pe 4 martie

Raed Arafat, secretar de stat în MAI: ”La acest moment au început actualizările pe telefoane. Până la sfârșitul lui aprilie. Acum, noi nu putem diferenția între cei care sunt pe stradă, cei care sunt acasă, să știți că sunt în lucru și astfel de sisteme, prin satelit, ca alertele să recunoască persoanele care sunt în casă față de cele care sunt în exterior".

Începand din 26 februarie, IGSU anunță că vor începe în toată țara evenimente dedicate Săptămânii Protecției Civile. Până pe 4 martie, în fiecare județ se vor face exerciții, cursuri, dar și vizite în unitățile de pompieri.

În ultima zi, alarmele antiaeriene vor suna în toate orașele ca să se verifice starea tehnică a acestora.

Atenție, Sistemul Ro-Alert nu va fi implicat în simulări. Dacă primiți mesaje pe telefon, trebuie să le luați în serios.