Putin a propus de asemenea un nou armistiţiu în Ucraina, au consemnat Reuters şi AFP.

"Preşedinţii au acordat o atenţie deosebită situaţiei din Iran şi Golful Persic", a spus Uşakov, menţionând că liderul rus a prezentat idei privind rezolvarea conflictului legat de programul nuclear al Iranului, fără a da detalii.

Acesta a adăugat că "Vladimir Putin consideră că decizia lui Donald Trump de a prelungi armistiţiul cu Iranul este cea corectă, deoarece ar trebui să ofere o şansă negocierilor şi, per ansamblu, să contribuie la stabilizarea situaţiei".

Preşedintele rus a propus de asemenea o repetare a armistiţiului temporar în Ucraina pentru a marca aniversarea sfârşitului celui de-al doilea război mondial, la începutul lui mai, iar Trump a reacţionat pozitiv şi s-a declarat convins că un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina este aproape, a mai spus consilierul.

Putin a anunţat un armistiţiu similar anul trecut, care a durat trei zile, dar nu a fost convenit cu Kievul.

Convorbirea "amicală şi profesională" de miercuri, care a durat peste o oră şi jumătate, a fost prima anunţată public între cei doi lideri din 9 martie, la nouă zile după ce SUA şi Israelul au lansat războiul cu Iranul.