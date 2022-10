Mesajul RO Alert trimis după dispariția unui copil a provocat reacții critice. Unii, supărați că au primit de mai multe ori

Autoritățile au transmis, vineri seara, primul mesaj de tipul RO Alert, după dispariția unui copil, care a plecat de acasă și nu a mai revenit.

”Ăștia cu Ro-alertul lor sunt sănătoși la cap? După ce toată ziua am fost bombardați pe toate posturile de știri cu bravadă lui Putin cu anexarea regiunilor și amenințări nucleare, plus dezastrul ecologic de la țevile alea cu gaz, sună alertă pe telefoane și ne dă cu panică. Motivul? A dispărut acum câteva ore un copil de 13 ani din Galați. Și mă alertează pe mine, in București, la 10 seara. De când a devenit ro-alert un serviciu de persoane dispărute? Hai ****, că m-am enervat!” - au fost reacțiile unora pe Facebook.

Nemulțumiții au lăsat mesaje critice la adresa RO-Alert și pe pagina de Facebook a acestui sistem de alertare.

Iată câteva dintre acestea:

- ”Bună seara, sunt din București și am primit alertă sonoră pe telefon, seară la 21.37, că s-a pierdut un tânăr în Galați. Este posibil așa ceva??? Am crezut că a început războiul nuclear! NU VREAU SĂ MĂ MAI DERANJAȚI!”

- ”Chiar este necesar să dați mesaje RO-alert pentru chiar orice? Urmează să dați alarmă la nivel național că și-a pierdut cineva de la DSU cheile de la mașină! Pe restul planetei, sistemul ăsta este folosit pentru urgențe MAJORE, nu că plouă ceva mai tare sau, mai nou, că a dispărut o persoană (toată simpatia pentru familia copilului respectiv, dar de ce taman persoana ASTA merită un mesaj 'de cataclism' RO-Alert, mai ales la câte persoane dispărute sunt doar în București?). Chiar trebuie să blochez numărul de urgențe, ce naiba?”

- ”Jud.Galati s-a mutat în București? Mă mir ca nu ne transmiteți și când merge papa la budă.”

La câteva minute după anunțul oficial și mesajul RO Alert, autoritățile au informat că băiatul a fost găsit. Însă alertele ... au continuat să curgă, este adevărat, nu pentru toți cei aflați în București, ci doar pentru unii mai puțin norocoși.

Astfel, unele persoane au primit același mesaj de alertă de 3 ori în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, respectiv la orele: 00.38, 03.43 și 06.42.

”Cine a adormit cu capul pe butonul de panica de la RO-Alert, e clar ca a vrut să doarmă doar el noaptea asta!” - a scris pe Facebook cel care a primit aceste alerte repetate.

De ce? Nu se cunoaște, deocamdată, motivul. ”Din punct de vedere tehnic, sistemul nu a avut nicio problemă”, au transmis reprezentanți ai IGSU pentru Știrile Pro TV.

De asemenea, ei susțin că alerta a fost dată doar o dată, chiar dacă pe rețelele de socializare există fotografii care arată că unele persoane au primit alerte de mai multe ori.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial RO-Alert, ”un telefon mobil care a recepționat un mesaj de avertizare nu va mai primi repetări ale aceluiași mesaj.”

Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență RO-ALERT este constituit, operat și dezvoltat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în scopul difuzării mesajelor de avertizare a populației în situații de urgență, folosind infrastructurile rețelelor operatorilor de comunicații mobile din România și alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populației (radiodifuziune, televiziune, etc).

”În calitate de autorități responsabile, IGSU și DSU utilizează Sistemul RO-ALERT numai pentru crearea și difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației, conform prevederilor legale.”

Românii s-au mai plâns de sistemul RO-Alert

Nu este prima dată când românii se plâng de funcționalitatea sistemului RO-Alert. În această vară, când în București și în alte localități apropiate au fost furtuni puternice, mesajele Ro-Alert au ajuns în unele zone cu întârziere, după ce vijelia şi grindina făcuseră deja ravagii.

De asemenea, au existat și cazuri în care au sunat telefoanele celor din localități în care au fost doar niște ploi de vară... liniștite.

Secretarul de stat, Raed Arafat, a încercat să explice pe pagina lui de Facebook cum a fost posibil așa ceva și a susținut că aceste mesaje sunt necesare, pentru că pot salva vieți.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 01-10-2022 16:37