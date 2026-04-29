Această creștere se datorează îngrijorărilor tot mai mari cu privire la durata întreruperii fluxurilor mondiale de petrol cauzate de conflict, transmite Sky News.

„Blocada este într-un fel mai eficientă decât bombardamentele”, a declarat Trump pentru Axios, adăugând că presiunea asupra Iranului va creşte şi că acesta „nu poate avea o armă nucleară”.

Negocierile pentru încheierea conflictului au stagnat în ultimele zile. Iranul a refuzat redeschiderea Strâmtorii Ormuz până când Statele Unite vor ridica blocada, iar controlul exercitat de Teheran asupra acestei rute cheie a afectat exporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

În plus, negocierile de pace sunt în impas: potrivit Wall Street Journal, Trump le-a spus consilierilor săi că trebuie să fie pregătiți pentru o blocadă prelungită a porturilor iraniene. Se pare că președintele nu dorește reluarea atacurilor, dar este nemulțumit de propunerea Iranului de a lăsa deoparte problemele nucleare și de a ajunge mai întâi la un acord privind Strâmtoarea Ormuz.

Amenințări de ambele părți

De cealaltă parte, Iranul va întreprinde în curând „acțiuni militare fără precedent” ca răspuns la blocada SUA, a declarat o sursă din domeniul securității pentru televiziunea de stat. Lipsa de acțiune de până acum a avut ca scop doar „acordarea unei șanse diplomației”. Între timp, președintele SUA a postat online o amenințare adresată Iranului, intitulată „NO MORE MR. NICE GUY” (Gata cu domnul drăguț), alături de o imagine generată de inteligența artificială în care apare însuși mânuind o mitralieră.