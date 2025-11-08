Cum au sărbătorit românii care poartă numele sfinților Mihail și Gavril. ”La petrecere, să ne aducem aminte de tinerețe”

Este ”sărbătoarea îngerilor” pentru creștinii care au primit la botez numele de Mihail și Gavril sau variantele lor feminine.

Unii au mers în zori la biserică, mulți i-au cinstit pe cei dragi la restaurant ori acasă și s-au strâns în jurul mesei ca să ciocnească un pahar de vin.

Un grup plouat, dar vesel de greci din Atena coboară Dealul Mitropoliei din capitală, imediat după slujbă.

”-Ce sărbătoriți azi în Grecia?

-Mihail și Gavril.

-A, Mihail și Gavril, da.

-Cumnatul meu are ziua de nume azi.

-Cum sărbătoriți?

-Mâncăm!”.

Cu o săptămână rămasă până la postul Crăciunului, cei un milion și jumătate de Gabriel și Mihai din România au putut pune la masă tot ce poftesc, la târgul din Agronomie.

”Cine ține post, îi dăm un pui sau un cotlet. Cel care nu ține post, îi dăm un cârnat ca la mama acasă, picant sau nepicant”.

Pe grătar și pe plită s-au pregătit comenzile sărbătoriților.

”Sturion de acvacultură, avem crap, avem somn. Calcanul cu mujdei și cu mămăligă coaptă este senzațional. Nu doar că se termină, dar avem nevoie să stăm și peste program!”.

Desertul l-au adus musafirii.

”Doar ce ne pregăteam cu niște cozonaci pe care i-am antamat de o săptămână”.

La restaurant a venit totul de-a gata, în numele sfinților.

”Au fost ocrotitorii sau... mă ajutați dvs, mai exact, că știți mai bine”.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril anunță seria sărbătorilor de iarnă

Corespondent ProTV: ”​În ortodoxism, Arhanghelul Mihail, purtătorul de lumină, și Gavril, vestitorul nașterii lui Isus, sunt sfinții care anunță seria sărbătorilor de iarnă care începe cu Sfântul Andrei, primul apostol chemat, pe 30 noiembrie, urmat de Sfântul Nicolae, protectorul copiilor, pe 6 decembrie și Nașterea lui Isus pe 25 decembrie. Desigur, timp de trei zile Crăciunul e susținut pe sectorul cadouri, de Moș Crăciun”.

Cert e că darurile sunt încă de acum multe și neașteptate.

”Îmi doresc mulți pokemoni”.

”Momentan, că ne-am trezit și am venit la restaurant. Am ajuns la 4 acasă. Faptul că am ajuns aici la 11 e un efort suficient... glumesc”.

”Pe seară mergem la petrecere. Ca să ne aducem aminte de tinerețe”.

”-Dumneavoastră sunteți...

-Mihaela.

-Gabriela Răduță.

-Ce vă doriți?

-Sănătate.

-Și de mâncare?

-Aproape nimic, că m-am îngrășat”.

