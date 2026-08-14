Mii de oameni au urcat deja dealul mănăstirii, cu rugăciuni, mulțumiri ori speranțe în suflet. În ajun de Sfânta Maria, mulți își vor petrece noaptea sub cerul liber.

Corespondent ProTV: ”Zeci de credincioși au plecat în procesiune de aici de la biserica din Gherla și vor parcurge pe jos aproape 7 kilometri până la mănăstire. Pentru că afară este foarte cald, mulți s-au pregătit cu sticle de apă și pălării”.

Pentru unii, cei 7 kilometri de la Gherla sunt doar ultima parte a unui drum mult mai lung. O femeie a mers zile întregi.

Femeie: ”Cred că 140-150 de km pe jos. În 3 zile jumătate, am pornit marți din Valcău, dimineața, și am ajuns de o oră aici...”.

În vecinătatea mănăstirii au fost ridicate pe iarbă mii de corturi, iar oamenii și-au adus pături, saci de dormit și câteva merinde. Pentru mulți urmează o noapte sub cerul liber.

Dincolo de provizii și de drumul până aici, fiecare poartă cu el un gând. Pentru cei mai tineri, rugăciunile se îndreaptă spre examenele care îi așteaptă.

Tânăr: ”Să pot termina școlile cu bine, trec în clasa XI-a și fac pregătire pentru Armată, am speranța că va fi bine”.

Tânăr: ”Cu gândul de a avea succes la examene. De fiecare dată mi-a îndeplinit ceea ce am cerut”.

”Îmi dau lacrimile... e o emoție pe care nu pot să o exprim”

În semn de smerenie, mulți înconjoară în genunchi vechea biserică de lemn. Alții așteaptă ore întregi la rând pentru câteva clipe în fața icoanei Maicii Domnului, despre care cred că este făcătoare de minuni.

Femeie: ”Îmi dau lacrimile… e o emoție pe care nu pot să o exprim. Sunt cu soțul, cu băiețelul meu de 12 ani, nepoatele mele din Germania, sora mea din Germania care nu a fost de 20 de ani”.

Femeie: ”Pentru liniște, pentru pace, sănătate. Foarte liniștiți suntem aici”.

Înalt Preasfințitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului: ”Dăm slavă lui Dumnezeu că am reușit din nou să venim în pelerinaj la Mănăstirea Nicula. E minunată comuniunea ce se realizează aici, tare am dori să vă putem spune lucruri multe și folositoare la această sărbătoare unică”.

Pelerinajul continuă întreaga noapte. Oamenii vor rămâne la slujbe. Pentru siguranța lor, în curtea mănăstirii au fost instalate puncte de prim ajutor, iar zeci de jandarmi și polițiști supraveghează zona.

Peste tot sunt împânzite corturile, iar slujbele și clopotele se aud necontenit. Pelerinii au primit și mâncare de post și apă. Tot aici a fost amenajat un altar în aer liber, chiar lângă mănăstire. Urmează o noapte lungă, cu slujbe și rugăciuni până în zori de zi.

La ora 10 seara va fi scoasă din biserică icoana Maicii Domnului, veche de sute de ani, după care urmează procesiunea în jurul mănăstirii. Mulți oameni înconjoară în genunchi vechea bisericî de lemn, în semn de smerenie.

Sâmbătă, în ziua hramului Mănăstirii Nicula, de la ora 8 se va citi Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar la ora 9 va începe Sfânta Liturghie, momentul culminant al sărbătorii.