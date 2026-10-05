Descoperirea a fost făcută în timpul unui control desfășurat în apropierea zonei de îmbarcare pentru catamaranul cu destinația Malta, potrivit unității locale a Poliției Financiare italiene, citate de The Guardian.

Animalele, înghesuite într-o mașină înainte de traversarea spre Malta

Polițiștii l-au identificat pe bărbat în timp ce transporta un număr foarte mare de animale într-un autoturism care, potrivit autorităților, nu oferea condițiile necesare pentru transportul acestora.

„Transporta numeroase animale”, au precizat polițiștii, care au constatat că mașina nu dispunea de suficient spațiu și nici de un sistem adecvat pentru controlul temperaturii.

După intervenția autorităților, animalele au fost examinate de medici veterinari. Verificările au scos la iveală și un aspect important: 76 dintre cei 77 de papagali aparțineau unor specii protejate.

Speciile identificate sunt protejate prin Convenția de la Washington, cunoscută drept CITES, un acord internațional adoptat în 1973 pentru a limita efectele comerțului internațional asupra speciilor de plante și animale amenințate.

Poliția italiană a descris captura drept una dintre cele mai importante realizate în baza acestei convenții.

Animalele au fost ulterior preluate și transportate într-o unitate specializată în creșterea și reproducerea lor.

Bărbatul se confruntă cu acuzații privind ținerea animalelor în condiții incompatibile cu nevoile acestora și provocarea unor suferințe grave.

De asemenea, el este cercetat pentru presupusa încălcare a legislației privind comerțul internațional cu specii protejate.

Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte în care animalele au fost transportate și proveniența acestora.

Un alt caz șocant, descoperit în Italia

Incidentul din Pozzallo vine la doar o lună după o altă captură neobișnuită făcută de autoritățile italiene.

Polițiștii au descoperit capul uscat al unui crocodil aflat în pericol critic de dispariție în bagajul unui cetățean italian, pe aeroportul Caselle din Torino.

Bărbatul sosise din Miami, cu escală la Istanbul. El a fost plasat sub anchetă, fiind suspectat că a introdus ilegal în țară un exemplar aparținând unei specii protejate.