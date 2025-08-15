Mii de pelerini sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului la Mănăstirea Nicula. Noaptea a fost plină de rugăciune și procesiuni

15-08-2025 | 08:19
Este sărbătoare mare vineri. Credincioșii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului. La Mănăstirea Nicula, mii de pelerini au petrecut noaptea în smerenie și rugăciune. Preoții au ținut slujbe aproape încontinuu.

autor
Doina Plăcintă

Credincioșii au stat la rând să se închine la icoana Fecioarei Maria, veche de trei secole.

Odată cu lăsarea întunericului, icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni, a fost scoasă din biserică de un sobor de preoți și dusă la altarul de vară al mănăstirii.

Curtea mănăstirii s-a umplut de lumina pe care oamenii au aprins-o unii de la alții. La miezul nopții, după Slujba Prohodului Maicii Domnului, credincioșii au participat la procesiunea icoanei, cu care preoții au făcut înconjurul lăcașului de trei ori.

Pentru că dealul Mănăstirii Nicula a devenit prea mic pentru marea de oameni care vrea să participe la slujbă, unii oameni și-au aranjat paturile inclusiv până aproape de altar, în timp ce alții au ocupat scările mănăstirii.

Femeie:Să aducem un gând de recunoștință pentru Maica Domnului și mă bucur că pot să fiu alături de fiica mea, de mama și soacra mea. În primul rând cu sănătate, cu multe binecuvântări pentru mine și familia mea.”

Femeie:Simt că mă ajută foarte mult să vin, și simt o apropiere sufletească.”

Se spune că, în anul 1699, icoana a lăcrimat timp de trei săptămâni.

Femeie:Atât de multe cu câte m-a ajutat Maica Domnului, nu pot să enumăr. Și pentru asta sunt recunoscătoare, eu și familia mea, pentru tot ce s-a întâmplat cu noi. Mulțumim Maicii Domnului pentru ziua de azi și tot ce se întâmplă aici.”

Pe mulți, liniștea locului îi face să se întoarcă.

Femeie:Este al 4-lea an în care ajung la Nicula. M-am rugat în primul rând să avem pace în țara noastră și să fim mai buni ca oameni, între noi.”

Femeie:Când eram în clasa a 6-a, am venit cu un grup de femei la icoană și am spus «Maică Domnului, dacă tu mă ajuți și îmi dai sănătate, o să vin în fiecare an» și din 1980 am venit neîntrerupt. M-a ajutat cu multe, când plec de aici, nu simt că calc pe picioare."

În semn de smerenie, zeci de credincioși au înconjurat biserica din lemn în genunchi.

Alții au împărtășit aceste momente cu cei de acasă. Slujbele au durat până dimineața.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-08-2025 08:19

