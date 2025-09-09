Concert de muzică bizantină dedicat Sfintei Maria la marginea Capitalei: Mi s-a făcut pielea de găină când a început să cânte

09-09-2025 | 08:40
Sute de enoriași care au vrut să evadeze din cotidian au descoperit, la marginea Capitalei, o oază de liniște sufletească.

Valentin Baciu

Lângă o biserică din pustietate, un concert de muzică bizantină a atras oameni de toate vârstele, cu ocazia Sfintei Maria.

Enoriașă: „Mi s-a făcut pielea de găină când a început să cânte.”

Indiferent de vârstă, oamenii s-au lăsat purtați de ritmurile care le-au adus liniște sufletească.

Enoriașă: „Muzica asta o cunosc din copilărie, eu am crescut în biserică.”

Inclusiv străinii au fost atrași de muzică: „Am venit din India pentru un viitor mai bun. România e o țară frumoasă.”

Solista Maria Coman, deja cunoscută în rândul pasionaților de muzică bizantină, a fost cea care i-a încântat pe oameni cu vocea ei.

Maria Coman, solistă: „Am simțit un public foarte cald, care înțelege ceea ce cântam.”

Fiindcă și-a sărbătorit onomastica alături de public, artista de pe scenă a primit și un cadou.

