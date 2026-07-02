În cadrul acestei şedinţe a avut loc alegerea unui nou Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al plaiurilor, slujire pentru care au fost propuşi de Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei: Preasfinţitul Părinte Episcop Antonie de Bălţi şi Preasfinţitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Episcop Antonie de Bălţi în demnitatea şi slujirea de Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al plaiurilor.

De asemenea, a avut loc alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuşi de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguţ, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei şi Preacuviosul Părinte Arhimandrit Porfirie Florea, stareţul Mănăstirii "Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş", din oraşul Leon, Spania.

Ierarhii au fost aleși prin vot secret

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea şi slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguţ, cu titulatura de Preasfinţitul Părinte Maxim Danubianul.

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În cadrul aceleiaşi şedinţe a avut loc şi alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande, slujire pentru care au fost propuşi în consultare cu Sinodul Permanent: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti şi Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din Bucureşti.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret în demnitatea şi slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfinţitul Părinte Iachint de Pacific.