El a dat victimei un pumn, în urma loviturii aceasta lovindu-se cu capul de trotuar şi având nevoie de zeci de zile de îngrijiri medicale, relatează News.ro.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, pe o stradă din Capitală.

”În referatul cu propunere de luare a arestării preventive s-a reţinut că, în data de 12.07.2026, în jurul orei 03:20, în timp ce se afla în dreptul unui ansamblu rezidenţial situat în Bucureşti - Sector 1, pe fondul unui conflict generat de faptul că persoana vătămată a provocat distrugeri asupra parbrizului autoturismului său, inculpatul l-a lovit cu pumnul în zona feţei, acţiune în urma căreia cel din urmă a căzut şi s-a lovit cu capul de suprafaţa din beton a trotuarului, findu-i provocate leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare (până în acest moment ) un număr de 35-40 zile de îngrijiri medicale”, informează un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că bărbatul pus sub acuzare este şofer în cadrul unei companii de ride sharing. El a luat, în timpl unei curse, un client, despre care anchetatorii presupun că era în stare de ebrietate. În timpul călătoriei, între şofer şi pasager a avut loc un schimb de replici, în timpul căruia clientul a arunat cu telefonul mobil în parbrizul maşinii, acesta fisurându-se.

Ulterior, şoferul l-a lovit pe client cu pumnul, nemulţumit de paguba produsă. La faţa locului au fost chemate echipaje de Poliţie şi de la ambulanţă, care au preluat victima şi au dus-o la spital

Joi, 16 iulie, prin ordonanţa procurorului s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de şoferul acuzat de comiterea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Tot joi, procurorul de caz a solicitat instanţei arestarea preventivă a acestuia, pe o perioadă de 30 de zile, judecătorul urmând a se pronunţa cu privire la solicitarea de arestare preventivă.