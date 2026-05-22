Peste 3 milioane de clienți și o sută de mii de șoferi își dau unii altora note după fiecare drum cu mașina. Este sistemul de auto-reglare al aplicațiilor, pe baza căruia sunt premiați utilizatorii cu un comportament impecabil și sancționați aceia cu rating mic.

„Când dăm un punctaj slab scăpăm de nervi și frustrări”, recunosc însă și călătorii și conducătorii auto.

Reporter: „Cât aveți?”

Femeie: „Cinci stele.”

Să fie respectuoși și să aibă bun simț, să nu murdărească mașina și să nu trântească portierele. Acestea sunt principalele reguli pe care o aplicație de ride sharing le aduce în atenția pasagerilor săi. Cei care nu le respectă primesc, justificat, de la conducătorul auto doar o steluță din 5. Cu cât e punctajul mai jos, cu atât aplicația le oferă mai rar sau deloc călătorilor promoții și gratuități.

Bărbat: „Ca pasager, dacă primiți (scor prost), atât vă afectează - nu vă mai face reduceri, știți? Eu, dacă dau raport la ăștia care au plata cash, nu mai poate să plătească cash. Trebuie să-și pună card. Un client mi-a zis „Te rog eu mult să-mi dai acolo și comentarii, și alea, că-mi dă promoții. Că și eu îți dau.”

Date despre utilizarea aplicațiilor de ride sharing

Corespondent Știrile PRO TV: „Deși 88% dintre pasageri știu că primesc o evaluare de la șofer la finalul fiecărei curse, doar 40% își verifică scorul și 43 știu că o notă bună la ridesharing vine cu beneficii. Eu am acum 4,92... întâmplător, acesta e ratingul mediu al călătorilor din 50 de țări și 850 de orașe, într-o aplicație activă și la noi. Iar pentru București chiar e un punctaj foarte bun! Capitala are cel mai scăzut scor al pasagerilor - 4,88.”

Diferențe de rating între orașe

Oradea are un scor de 4,95, urmează Cluj cu 4,94. Craiova și Constanța au 4,92, iar Brașovul 4,9. E drept, utilizatorii care cred că au primit pe nedrept un scor mic nu îl pot contesta și nici anula. În plus, clienții cu note mici așteaptă mai mult la preluare, fiindcă șoferii îi evită.

Bărbat: „Erau în stare de ebrietate și automat făceau tot felul de nebunii în mașină.”

Pe de altă parte, și șoferii iau note de la clienți pentru limbaj nepotrivit, murdărie și mirosuri urâte în mașină.

Femeie: „Cel mai mic scor... viteză, viteză prea mare sau frâne prea bruște.”

Femeie: „Mi s-a întâmplat de exemplu să fumeze șoferul.”

Cazurile de abateri repetate sunt tranșate de companiile de ride sharing prin suspendarea accesului în aplicație, ca măsură de protecție a siguranței utilizatorilor, dar numai după un proces intern de analiză. Pasagerii suspendați își pot face însă oricând alt cont, pe baza unui alt număr de telefon.