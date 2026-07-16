Conflictul, izbucnit la miezul nopții, a fost surprins de camerele de supraveghere.

S-a întâmplat în jurul orei 3 dimineața, atunci când bărbatul de 36 de ani, împreună cu prietena lui, se întorceau de la club. În mașină ar fi izbucnit un conflict spontan și, după câteva replici, pasagerul ar fi aruncat telefonul și ar fi spart parbrizul. A fost momentul în care șoferul s-a enervat și a oprit mașina.

Camerele de supraveghere de pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei au surprins momentul în care șoferul îl scoate pe pasager din mașină, îl lovește și, după o lovitură, acesta cade la pământ. Prietena lui a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

Așadar, bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat inițial transportul la spital, însă ulterior s-a prezentat singur. Surse din anchetă spun că ar fi consumat alcool. Între timp, șoferul, în vârstă de 25 de ani, a fost reținut pentru lovire sau alte violențe.