În același timp, AMEPIP, agenția statului care monitorizează instituțiile publice, încearcă să recupereze întârzierile privind reforma companiilor de stat. Într-un program pilot au fost analizate 22 de companii, iar trei dintre ele ar urma să fie restructurate.

Din cele zece miliarde de euro rămase din PNRR, șapte miliarde depind de adoptarea unor reforme și schimbări legislative.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene: „Unde dacă Guvernul nu are capacitatea să adopte lucruri, să împingă lucruri, să avem calendarele respectate - există riscul la capătul zilei să termin investițiile să ne trezim că primarii acelor partide să nu poată să primească banii că nu mai avem de unde”.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă organizată la Guvern, unde reprezentanții AMEPIP, agenția creată de stat pentru a monitoriza instituțiile publice, jalon în PNRR, și-au prezentat bilanțul ultimelor trei luni.

AMEPIP are în vizor 1.346 de întreprinderi publice, profitabile sau neprofitabile. Până acum au fost făcute aproximativ 200 de verificări la autorități locale și centrale și au fost semnate ordine de control.

Anișoara Ulcelușe, președinta AMEPIP: „Am trimis 840 de circulare către autoritățile publice tutelare, solicitând să ne spună unde sunt cu provizoratele pentru că aveau obligația să le închidă pe cele depășite”.

În lucru este și un program pilot prin care 22 de companii au urma să fie restructurate, modernizate, astfel încât să nu mai aibă pierderi. Printre acestea se numără CFR Călători, Metrorex sau TAROM.

În paralel, a fost propusă o listă de prelistare la bursă a unui număr de 11 companii, printre care Loteria Română, CNAIR, Societatea de Transport București, Compania Națională Aeroporturi sau Electrocentrale București.

Oana Gheorghiu, vicepremier: „E clar o listă exploratorie. Companiile de stat nelistate la bursă au acumulat pierderi de 14 miliarde de lei. Companiile de stat listate la bursă au adus la buget anul trecut 8 miliarde de lei dividende”.

Pentru a evita pierderea fondurilor pentru anumite jaloane neîndeplinite, cum este de exemplu, reducerea interimatelor la companiile de stat, Guvernul ia în calcul și soluții de rezervă. Printre acestea, vânzarea accelerată a unor pachete minoritare la companii deja listate la bursă, precum Hidroelectrica, Romgaz sau CEC Bank. Oficialii subliniază însă că este vorba doar despre o variantă de lucru, folosită în cazul în care restructurările nu sunt acceptate de Comisia Europeană.