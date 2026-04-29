Autoritățile atrag atenția că traversarea podului Giurgiu-Ruse costă acum 2 euro, la ieșirea din Bulgaria. Puteți face plata fie numerar, la punctul de trecere, fie online, prin platformele oficiale.

În plus, odată ajunși în Bulgaria, trebuie să cumpărați o vinietă, pentru a circula pe drumurile naționale. Aceasta poate fi cumpărată în avans, online, pentru a evita cozile sau eventualele amenzi.

Iar pentru un sejur fără probleme, nu uitați să verificați și toate actele necesare, înainte de a porni la drum.