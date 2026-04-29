Elon Musk a dat în judecată OpenAI, compania din spatele ChatGPT, pe care o acuză că s-a îndepărtat de misiunea inițială: adică să dezvolte inteligența artificială în beneficiul tuturor - nu pentru profit. Ce înseamnă acest conflict pentru viitorul inteligenței artificiale.

Elon Musk cere 134 de miliarde de dolari.

OpenAI ar fi pornit inițial ca o fundație, ca o organizație non-profit, iar între timp a devenit o companie serioasă care are nevoie de investitori și de bani ca să dezvolte inteligența artificială și în cele din urmă are nevoie de profit pe care să îl dea înapoi investitorilor.

Aici este nemulțumit Elon Musk care face parte din gașca care a pornit OpenAI. În 2018 a plecat de acolo, iar compania a pivotat și către o companie care poate să facă profit.

