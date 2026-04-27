Într-o postare pe Facebook, premierul arată ce se poate finanţa cu aceşti bani.

O bună parte a construcţiei de autostrăzi (Autostrada Moldovei, de exemplu), de şcoli şi spitale, lucrări de electrificare a căilor ferate şi reabilitarea clădirilor publice. Sunt lucrări care schimbă faţa localităţilor şi contribuie la dezvoltarea regiunilor - menţionează şeful Guvernului.

''Pentru a încasa aceşti bani europeni, ne-am angajat să facem reforme şi să îndeplinim anumite condiţii, aşa-numitele jaloane. Până în vară mai avem câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem. Ministerul Proiectelor Europene a inventariat cele mai importante 9 jaloane, de care depind peste 7 miliarde de euro, de care vom avea nevoie pentru a putea termina lucrările de investiţii'', a spus Bolojan.

În ceea ce priveşte atingerea jaloanelor, Ilie Bolojan subliniază că trebuie aprobate 9 legi care vor reglementa diferite domenii, de la salarizarea în sectorul public şi până la aspecte fiscale sau din energie.

''Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute şi abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România. Accesarea fondurilor europene, prin îndeplinirea jaloanelor şi definitivarea investiţiilor, derularea plăţilor către beneficiari, terminarea lucrărilor şi recepţia acestora sunt priorităţile Guvernului în perioada următoare'', a arătat prim-ministrul.

Preşedintele Nicuşor Dan are consultări, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor pro-europene despre programele SAFE şi PNRR.

Principalele jaloane sunt:

*** Jalon nr. 431;

Coordonator: Agenţia Naţională de Integritate / Ministerul Justiţiei;

Măsură: Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcţia publică;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii consolidate privind integritatea;

Indicator: Legea consolidată privind integritatea va intra în vigoare în urma unei evaluări şi analize prealabile a legilor existente privind integritatea;

Penalizare: 771 milioane euro.

*** Jalon nr. 509;

Coordonator: Ministerul Agriculturii;

Măsură: Crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investiţiile în surse regenerabile de energie;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor juridice;

Indicator: Lege pentru introducerea unui cadru privind utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului (ADS), ca zone de accelerare a investiţiilor în surse regenerabile de energie (SRE);

Penalizare: 771 milioane euro.

*** Jalon nr. 315;

Coordonator: Ministerul Dezvoltării;

Măsură: Dezvoltarea sistemului de planificare - Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;

Denumire: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor;

Indicator: CATUC va cuprinde:

* reducerea termenelor pentru emiterea actelor administrative, precum şi introducerea de noi mecanisme pentru asigurarea proceselor administrative digitalizate în construcţii;

* posibilitatea de a crea structuri de planificare la nivelul zonelor urbane funcţionale;

* cerinţe privind actualizarea şi transpunerea planurilor spaţiale şi urbane în sistemele de informaţii geografice (SIG), precum şi cerinţe privind alinierea acestora la următoarele principii ale politicii urbane a României: promovarea transportului durabil şi creşterea siguranţei rutiere, utilizarea soluţiilor bazate pe natură/infrastructurii verzi şi albastre, inclusiv la nivelul zonelor urbane şi rurale funcţionale;

* cerinţa ca documentele de planificare urbană actualizate să includă dispoziţii care vizează reducerea timpului de deplasare şi a distanţei pentru populaţia din zonele urbane şi rurale funcţionale;

Penalizare: 972 milioane euro.

*** Jalon nr. 119a;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile private în producţia de electricitate din surse regenerabile;

Denumire: Scoaterea din operare a capacităţii de producţie a energiei electrice pe bază de cărbune/lignit de 710 MW;

Indicator: Modificarea legii decarbonizării, în funcţie de concluziile studiului de adecvanţă realizat pentru Transelectrica, pentru a reglementa capacitatea de producţie a energiei electrice pe bază de cărbune necesară a fi menţinută în operare;

Penalizare: 771 milioane euro.

*** Jalon nr. 128;

Coordonator: Ministerul Energiei;

Măsură: Decarbonizarea sectorului de încălzire-răcire;

Denumire: Intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii şi răcirii;

Indicator: Legislaţie care introduce măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii şi răcirii:

* responsabilităţile care revin autorităţilor centrale şi locale pentru gestionarea sectorului încălzirii şi răcirii şi extinderea aplicării Legii privind guvernanţa corporativă la furnizorii de încălzire centralizată;

* cadrul pentru asigurarea sustenabilităţii şi trasabilităţii biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversităţii şi pădurilor;

* dispoziţii privind diversificarea mixului energetic în sectorul încălzirii şi răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră;

* permiterea prosumatorilor (inclusiv blocurilor de apartamente şi asociaţiilor de locatari) să producă şi să vândă excesul de energie solară şi, eventual, eoliană, în forme mai flexibile, precum şi introducerea de stimulente, inclusiv compensaţii cantitative;

Penalizare: 771 milioane euro

*** Jalon nr. 197;

Coordonator: Ministerul Finanţelor;

Măsură: Reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare;

Denumire: Reforma structurală a ANAF şi modificările legislative pentru creşterea gradului de respectare a obligaţiilor fiscale;

Indicator: Legislaţie privind sistemul de bonificaţie al inspectorilor ANAF (bonus-malus);

Penalizare: 771 milioane euro.

*** Jalon nr. 4;

Coordonator: Ministerul Mediului;

Măsură: Reconfigurarea mecanismului economic al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), în vederea asigurării modernizării şi întreţinerii sistemului naţional de gospodărire a apelor;

Denumire: Intrarea în vigoare a legii care introduce modificări pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România;

Indicator: Legislaţie pentru reglementarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România. Noul mecanism va spori corelarea dintre sistemul de venituri în domeniul apelor, reglementat de ANAR, şi costurile aferente fiecărei categorii de utilizatori pe care îi aprovizionează;

Penalizare: 972 milioane euro.

*** Jalon nr. 420;

Coordonator: Ministerul Muncii;

Măsură: Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public;

Denumire: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea angajaţilor din sectorul public;

Indicator: Legislaţie privind remunerarea angajaţilor din sectorul public, care va stabili o metodologie de calcul unificată, pentru a asigura un sistem salarial sustenabil din punct de vedere fiscal, echitabil şi legat de performanţă;

Penalizare: 771 milioane euro.

*** Jalon nr. 442;

Coordonator: Secretariatul General al Guvernului;

Măsură: Îmbunătăţirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanţei corporative în cadrul întreprinderilor de stat;

Denumire: Reducerea numirilor interimare în consiliile de administraţie/de supraveghere cu 50% pentru întreprinderile deţinute de stat la nivel central şi cu 10% pentru cele deţinute la nivel local;

Indicator: Legislaţie privind reglementarea regimului proporţional pentru obligaţiile de raportare ale întreprinderilor deţinute de stat, aflate în responsabilitatea autorităţilor publice locale;

Penalizare: 771 milioane euro.