„Șansa României este accesarea banilor din PNRR și fondurile europene, în total 15 miliarde de euro în 2026, dintre care 10 miliarde de euro doar din PNRR. Ca să putem accesa acești bani, România trebuia să avanseze în ultimii cinci ani o serie de reforme. Nu a făcut-o în timp util. Mai este foarte puțin timp până în august, când banii din PNRR se pot pierde. Dacă decidenții nu acționează rapid, în următoarele trei luni, cu toate reformele asumate, suntem în situația de a pierde această șansă uriașă, istorică”, a declarat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

În 2026, România poate atrage 15 miliarde de euro din fonduri europene: 10 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen 31 august 2026, și 5 miliarde de euro prin Fondul de Coeziune. Acești bani finanțează investiții publice concrete, care susțin activitatea economică, locurile de muncă și veniturile la bugetul de stat (autostrăzi, spitale, școli și grădinițe, digitalizarea statului, renovarea energetică a clădirilor publice, împăduriri). Fiecare zi de blocaj decizional înseamnă termene ratate, reforme nefinalizate și riscul unor penalizări care pot ajunge, în unele cazuri, la aproape un miliard de euro per reformă neîndeplinită, mai spune sursa citată.

Există, în prezent, 13 reforme critice asumate prin PNRR, care se află sub risc ridicat. Printre acestea se numără reforma ANAF și digitalizarea fiscală, Codul Urbanismului și guvernanța corporativă în companiile de stat, cerute constant de mediul de afaceri și esențiale pentru competitivitatea și funcționarea economiei.

Dacă reformele nu sunt duse la bun sfârșit, pierdem bani. Dacă pierdem bani, aceștia vor trebui supliniți de altundeva: din împrumuturi mai scumpe, din ajustări bugetare mai dure, din taxe mai mari, ținta de deficit pe anul accest putând fi compromisă. Costul instabilității politice nu îl plătesc partidele. Îl plătesc companiile și cetățenii.

România are nevoie de responsabilitate, predictibilitate și capacitate de decizie. Companiile din România și-au demonstrat reziliența. Au trecut prin pandemie, prin șocuri energetice, prin inflație, prin presiuni geopolitice fără precedent. Economia a funcționat. Și-a făcut datoria. Acum este rândul decidenților să și-o facă pe a lor.

Confederația Patronală Concordia reprezintă companiile care produc, angajează și plătesc taxe în România. Vocea noastră este vocea economiei reale. Și economia reală are nevoie, acum, de un stat care funcționează.